Korábban szidta a bitcoint, most kellemetlen magyarázkodásba kezdett

Tavaly szeptemberben nagyon szólt a világsajtóban Jamie Dimon kijelentése, amikor úgy fogalmazott a bitcoinnal kapcsolatban, hogy az egy "átverés", "rosszabb, mint a tulipánmánia" (utalva ezzel a történet lufi-jellegére), "fel fog robbanni", illetve "valaki még belehal". A bankvezérrel annyira elszaladt a ló, hogy kijelentette: bármelyik trédere, aki Bitcoinnal kereskedik azonnal ki lesz rúgva, amiért ilyen hülye.Mai interjújában Dimon markánsan eltérő hangnemet ütött meg, sőt, bocsánatot is kért korábbi kijelentései miatt. Bár továbbra is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a kormányok miképp viszonyulnak majd a bitcoinhoz, ha az igazán naggyá válik (valószínűleg az illegális tevékenységek finanszírozásának veszélyére gondolva), a blockchain technológiával kapcsolatban töretlenül optimista, azt nagyon is "valódinak" nevezte.