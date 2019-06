Kötvényt bocsátott ki az Alteo

A mostani sikeres kötvényjegyzés is azt mutatja, hogy a befektetőink támogatják a befektetési döntéseinket, illetve növekedési terveinket. Az elmúlt hónapok során két alkalommal is vontunk be forrást a tőzsdén keresztül, amelynek hatására megfelelő mennyiségű tőkével rendelkezünk ahhoz, hogy a legígéretesebb befektetéseket megléphessük, amelyek közül az egyik legjelentősebbet, a 25 MW kapacitású bőnyi szélerőműpark akvizícióját, épp a közelmúltban zártuk. A dinamikus növekedés ugyanakkor a következő években is szükségessé teheti az újabb forrásbevonást

A zártkörű kötvényjegyzésre június 6-án került sor, amely során összesen 1,5 milliárd forint értékben vásároltak kötvényeket a vállalat intézményi befektetői. A 3 éves futamidejű, zéró kupon kötvények össznévértéke 1,687 milliárd forint, és a névérték 88,9158 százalékán lehetett jegyezni, amely 3,99 százalékos éves hozamnak felel meg. A kötvénykibocsátást szervezőként és forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. támogatta.A korábbi terveknek megfelelően a társaság a friss tőke egy részét az idén júliusban lejáró - 925 millió forint össznévértékű - kötvényeinek visszavásárlására fordítja majd. A kötvénykibocsátásból befolyt összeget emellett részben energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására és részben általános vállalatfinanszírozási célokra is használja majd a vállalat.Az idei tőkepiaci tevékenységek - a márciusi zártkörű részvénykibocsátás, valamint a mostani zártkörű kötvénykibocsátás - nyomán a vállalat összesen több mint 3,5 milliárd forint értékben jutott friss tőkéhez, amelynek nagy részét a további növekedési terveinek finanszírozására kívánja felhasználni. A társaság a következő időszakban nagyjából 7-10 milliárd forint összértékű energetikai befektetéseket, beruházásokat tervez megvalósítani, amelyek közül a bőnyi szélerőmű park akvizíciója már le is zárult és a vállalat az EBITDA eredményességének igen jelentős bővülését várja a tranzakciótól.- mondta el ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója a kötvénykibocsátás zárása kapcsán.