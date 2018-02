Érdemes-e lakást venni? - Most megmondjuk a tutit

A legtöbb nézőpont egyet nem vesz figyelembe, a lakáspiac keresleti és kínálati oldala másként működik, mint pl. a részvénypiac. A részvénypiac működési szempontból egyszerűbb, homogénabb. Ha mennek az árak, akkor mindenki nyer, ha összezuhannak, akkor meg mindenki veszít (mindenki=széles lakossági befektetők, nem a hedge fundok, nem a daytrader). Bár a veszteség nem egyformán érint mindenkit (hosszú távú megtakarítások esetében a fiatal magas jövedelműek, számára majdnem mindegy, a 65 évesek számára meg katasztrófa). A kínálati oldal is jól működik. Higgyük el Apple részvényben 170 dolláron is és 70 dolláros is van a bőséges kínálat és likviditás, hiszen ez a piac (majdnem) tökéletes.Az ingatlanpiac más, mindenki poziból beszél. A nagy megmondók iránymutatásait ugyanúgy elolvassa az, akinek 4 millió forintos megtakarítása van és második lakást akar venni kiadásra, és az is, akinek 40 millió, és egy emeletes ágyon alszanak a különböző nemű, majdnem teenager gyerekei.Nem lehet általános tanácsot adni. Valószínűleg, aki a vészhelyzetre félretett megtakarításaiból akar 25 millió forintos 25 éves hitellel kiadásra lakást venni (hiszen a lakáshitel kamata 3, a kiadásé meg 6-7%), egy idióta. De ugyanígy rossz döntést hoz, aki beparázik a "túlértékeltek a lakások“ írásoktól és vastag megtakarításai ellenére 60 négyzetméteren nyomorog 3 gyerekkel, mert vár a félárra. Nyilván ezt még lehet tovább szofisztikálni. Ha valakinek van 6 airbnb lakása kétszámjegyű hozammal, ott megérheti még kettőt venni, aki most kezdene bele, annak meg talán nem. Ha valakinek két gyereke jön fel Budapestre tanulni 5 évre (és utána is itt ragadhatnak), annak megérheti kiváltani az albérletet, de Baján nem veszünk lakást a gyereknek, ha csak oda vették fel és nem is biztos, hogy 1 évnél többet marad. (Mellékszál: a lokáció egy külön történet, az ország egy jelentős részén sajnos befektetési szempontból erőteljesen megkérdőjelezhető döntés az ingatlanvásárlás.)Milliónyi egyéni szempont van, ami alapján lehet tanácsot adni, de a főszabály az, hogy befektetési céllal inkább óvatosnak kell lenni (már nem csak fölfele vihet az út, a kockázat hozam mutató erőteljesen romlott), az élethelyzeti kereslettel meg nincs mit tenni, nem szabad várni a sült galambra. Itt mindenkinek megvan a saját sztorija.A piac másik sajátossága a kínálati oldal. Nem homogén, nem transzparens, nem racionális. A legjobb lakásokat szinte lehetetlen megvenni. Alacsony áron nem adják őket el, vagy egyből megveszi a szomszéd. Vannak olyan házak Budapesten, ahol ismeretlenül még senki nem vett lakás. Aki keresett már lakást, annak ismerős lehet a szituáció, valamiért alig van olyan lakás, aminek ne lenne súlyos hibája. Egyrészt tényleg alacsony a lakásállomány minősége, másrészt a legjobb lakások nem jutnak ki egy ingatlankereső portálra.A jelenlegi magas árak azonban unikális piaci körülményeket teremtenek. Piacra jönnek olyan ingatlanok, amelyek korábban nem voltak ott (ezeken az árszinteken például már adnak el külföldi befektetők), amelyet korábban elvitt a szomszéd (25 millióért kellett, 50-ért már nem), és amelyeknek irreális volt az árazása 5 éve (gyönyörű volt a telek, csak sajnos a bácsi ragaszkodott az irreális 100 millióhoz, ami mára már vállalható lett).Unikális körülményt jelent, hogy a magas árszintek hatására vannak egyátalán újlakásfejlesztések. Nyilván egyre nehezebb olyan matekot találni, amely szerint Káposztásmegyer-külsőn megéri 700 000 forintos négyzetméteres áron az új lakás, de egy pech van, 350 -400 ezer forintos árszinten 5 éve a kutya nem épített újat, és vannak olyanok, akiknek az a környék szimpatikus vagy praktikus.Aki minőséget, újat vagy rendkívülit akar, az most meg tudja venni, csak legyen hozzá pénze. Ez mondjuk pont kevés embert érint, de valós vásárlóerőben nem elhanyagolhatót. A gyenge minőségű, lokációjú (ami az ország lakásállományának kb. 80%-a) meg attól, hogy megdrágult, még nem feltétlenül lesz jó befektetés.Lakásárakról kétféleképpen lehet beszélni: általánosságban, vagy konkrétan (az adott ingatlan és élethelyzet ismeretében). Mostanában általánosságban már nem lehet nagy okosságokat mondani, miközben 3-4 éve még egyirányba mutattak a jelek. Most lehet, hogy nem árt hozzá érteni sem. Ilyen ez a biznisz.A címre visszatérve, nem mondtuk meg a tutit, mert nincs.