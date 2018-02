Lengyel-szlovák beruházás nyit utat az LNG előtt Magyarországra

Az Észak-Déli Gázfolyosó részként megépülő, lengyel-szlovák határkeresztező kapacitás építésének munkálatai 2018 második félévében indulhatnak - jelentette be a két társaság az Interfax szerint.

A lengyel-szlovák interkonnektor megépülése közvetlen hozzáférést ad majd Magyarországnak az évi 5 milliárd köbméteres kapacitású lengyelországi Swinoujscie LNG-terminálhoz.

A terv szerint 2021-től érkezhet ebből az irányból földgáz Magyarországra.

A forrásdiverzifikáció növeli az ország ellátásbiztonságát, az új ellátási útvonal pedig hozzájárulhat az oroszországi eredetű gázimport árának és mennyiségének mérsékléséhez is.

Egészen mást gondol az orosz gázról Németország és Lengyelország Hatalmas lehetőségek vannak a német-lengyel kapcsolatok fejlesztésében, és bőven van még mit javítani, mert "komoly nézeteltérések" is mutatkoznak - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel folytatott megbeszélése után.



A vitatott kérdések közül mindketten kiemelték az Északi Áramlat-2 gázvezeték ügyét. Angela Merkel elmondta, hogy a német helyzetértékelés szerint gazdasági beruházásról van szó, amely nem fenyegeti a földgázellátás diverzifikálását. Mateusz Morawiecki ezt kétségbe vonta. Mint mondta, a vezeték kiépítése csupán azt jelenti, hogy eggyel több útvonalon lehet szállítani ugyanabból a forrásból - Oroszországból - származó földgázt, ami csak a kiszolgáltatottságot növeli.

Magyarországra hamarosan dél felől is érkezhet LNG-eredetű földgáz, miután a legutóbbi hírek szerint 2019-ig megépülhet a horvátországi Krk-szigetnél a régóta tervezett, 2,6 milliárd köbméter éves kapacitású úszó LNG-terminál. További feltétel a Magyarország és Horvátország közötti földgázkapcsolat "kétirányúsítása", miután jelenleg csak Horvátország felé haladhat gáz a vezetékben; a fontos lépésről 2017 nyarán szándéknyilatkozatot írt alá a két ország. A hírek szerint Magyarország már be is jelentkezett igényével, és részt vesz a kapacitás értékesítésére kiírt open season eljárásba.