Letarolta a magyar piacot a Suzuki - Nagy terveket dédelgetnek Esztergomban

Nőttek a hazai eladások

Felfelé módosították az idei várakozásokat

Ígéretes 2019. január-májusi számok

Korábban már beszámoltunk a Suzuki tavalyi eredményéről, a vállalat most bemutatta a részletes tavalyi számait. Tavaly hazánkban 27 százalékkal több új Suzuki személyautót regisztráltak a 2017-es évhez képest, a társaság sikere a piacvezető Vitarának és a szintén dobogós S-CROSS-nak köszönhető Magyarországon és Európában egyaránt. Előbbiből 11 127 darabot regisztráltak hazánkban 2018-ban az azt megelőző évi 8787-hez viszonyítva, utóbbiból 4982-t. Magyarország a Suzuki ötödik legnagyobb piaca olyan piacok mögött, mint a brit, a német, a francia és az olasz.A folyamatosan növekvő igények ellenére csekély mértékben visszaesett az esztergomi gyártás 2018-ban az Európai Uniós emissziós átállásnak köszönhetően. 50 450 S-CROSS gördült le a gyártósorról 2018-ban a 2017-es 55 675-tel szemben. Ugyanakkor Vitarából közel azonos mennyiség készült az esztergomi üzemben az elmúlt két évben: 121 030-at szereltek össze a szériából 2017-ben, tavaly pedig 121 089-et gyártottak belőle.A Magyar Suzuki 2018-as nettó hazai eladásokból származó jövedelmének - 280 474 703 euró - 65 százaléka (183 607 134 euró) Esztergomban gyártott autókból származik. A vállalat nettó hazai árbevétele 18,6 százalékkal növekedett az azt megelőző évhez képest. A vállalat bevételeinek 96 százaléka Esztergomban gyártott járművekből származik. 2018-ban a regisztrált járművek 87 százaléka exportra készült a korábbi 92 százalékhoz képest, ami a magyar piac erősödését mutatja.A Suzuki nem csak az autóipari szegmensben, de a motor és hajómotor kategóriában is erősödött. A Suzuki hajómotor üzletág 2017 óta a közép-kelet-európai régió központja és 367 regisztrált hajómotorral piacvezető Magyarországon. A divízió 1484 hajómotort exportált 2018-ban. A legjelentősebb exportot érintő növekedés a 150-350 lóerős hajómotorok tekintetében történt, ebből ugyanis 180 százalékkal többet regisztráltak 2018-ban, mint az azt megelőző évben. A motoros üzletág immár harmadik éve a legnagyobb piaci részesedésű disztribútor Európában. A hazai eladások 23%-os növekedésének köszönhetően az üzletág piaci részesedése közel 16 százalékra növekedett 2018-ban. A Magyar Suzuki 2018-ban 123 országba értékesített autót, motort és hajómotort, Magyarországot is beleértve. A vállalat 185 000 járművet tervez gyártani 2019-ben az eredetileg tervezett 179 000-es gyártási célszám helyett.A luxus kategóriát kivéve az autóipar minden szegmensben átlagosan 7,8 százalékot növekedett az év első öt hónapjában, míg az előbbi 15 százalékot csökkent 2018 hasonló időszakához képest. Az S-CROSS jobban szerepelt az újautó eladásokban idén februárban és májusban. 3649 Vitarát és 3793 S-CROSS-t regisztráltak az év első öt hónapjában. Ugyanakkor mindkettő továbbra is vezető maradt a saját kategóriájában: sport-szabadidő (SUV), valamint C kategóriás Crossover.9075 új Suzuki autót helyeztek forgalomba a 2019. január-május időszakban az importált modellekkel együtt. A vállalat megnövekedett 14,9 százalékos piaci részesedéssel tovább tudta erősíteni pozícióját a magyar autópiacon a tavalyi évhez képest. A magyar Suzuki a növekvő tendencia folytatására számít az év további részében is.