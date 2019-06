Létezik még a kedvezményes nyaralás, de csak kevés magyar kiváltsága

Vagyis az utóbbi két évben több mint háromszáz férőhely szűnt meg.

Áprilisban számolt be arról a Portfolio, hogy a Magyar Telekom eladja az országszerte található összes nyaralóját, szálláshelyét. Korántsem csak a telekommunikációs cég szabadul a vállalati üdülőktől. A KSH adatai alapján jól látható, hogy a céges nyaralók száma évről évre csökken: 2016-ban még 354 céges üdülő működött 11 922 férőhellyel, 2017-ben 341, 11 724 férőhellyel, tavaly pedig 343 céges nyaralóhelyet tartott nyilván a KSH, ezekben összesen 11 620 férőhely volt.Ezzel összecseng aéscafeteria szakértő, a Cafeteria TREND magazin szerkesztőjének közös kutatásának eredménye is, mely rámutat, hogy évről évre egyre kevésbé része a fix és a választható juttatási elemek kínálatának a vállalati üdülőben történő üdülés.A kutatásban részt vevő 215 cégnél az alábbi arányokban szerepelt a fix juttatások (azaz azok a garantált elemek, amelyeket rögzítetten, rugalmas választás lehetősége nélkül kínálnak dolgozóiknak a munkaadók) között a vállalati üdülőben történő nyaralás:A választható juttatási elemek közül is kezd kiszorulni a céges üdülés:szerepelt választható juttatási elemként.Fata szerint a változás egyik lehetséges oka az lehet, hogy a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatást a munkáltatók a 2018-as év során még 40,71%-os adóterhelés mellett biztosíthatták, idén viszont már csak jogviszonyos jövedelemként adózik ez a juttatás.

Vannak még dolgozók, akik kedvezményesen üdülhetnek

A családosok körében Zamárdi a legközkedveltebb, mivel közvetlenül a Balaton parton van, saját stranddal, vizi- és szárazföldi sporteszközökkel. Ebben az üdülőben meghirdetünk kifejezetten a kisgyermekes családok számára induló turnusokat is, így a szülőknek nem kell attól tartaniuk, hogy az időnként elkerülhetetlen zajjal megzavarják az üdülőtársak nyugalmát

Siófokon egyszerre 41, Baján 20 fő elhelyezésére van lehetőség. A piacon jellemző díjakhoz képest 50-75%-os kedvezmény mellett vehetik a dolgozók igénybe az üdülőket

Akadnak még olyan vállalatok, amelyeknek van saját üdülője. Az állami vállalatok közül ilyen például a, amely megkeresésünkre közölte, biztosítanak üdülési lehetőséget dolgozóiknak a Posta üdülőiben. A meghirdetett lehetőségekre a munkavállalók írásban jelentkezhetnek, az üdülési szolgáltatást normál térítési díj ellenében vehetik igénybe. Elárulták, hogy a piaci szereplőkhöz hasonlóan viszont ők is kedvezményt biztosítanak a gyermekek kora szerint.lapunkat arról tájékoztatta, hogy két helyszínen, évente 690 munkavállalónak és családjuknak biztosít önköltségi áron üdülést.Galyatetőn van egy üdülője, ahol egy évben átlagosan 900 dolgozó nyaralhat, de a térítési díjak meghatározása a piaci ár szintjén történik (hétvégi és hétköznapi árkategóriák), kedvezményt nem adnak. Balatonfenyvesen is van egy nyaraló, ahol évente (nyári szezonban júniustól - szeptember hónapig) közel 1000 fő üdülhet. Ezt az épületet azonban egy külső cég üzemelteti, a díjakat is ők határozzák meg. A közlekedési cég viszont kedvezményes ajánlatot kínál a nagycsaládos munkavállalók számára: a harmadik és minden további gyerek nyaralási költségeit átvállalják. Emellett az egy főre jutó nettó jövedelemhatár - a mindenkori minimálbér - alapján a rászoruló családok üdülési díjának 50, illetve 30%-át átvállalja a cég.Aza Portfolio-val azt közölte, hogy Zamárdiban, Csopakon, Agárdon és Balatonfüreden is van céges üdülőjük, ezekben összesen 260 főt tudnak elszállásolni.- írták. A nyaralókat az Egis munkatársai és családtagjaik, valamint a cég nyugdíjasai is kedvezményes áron vehetik igénybe.Arra a kérdésre, felmerült-e, hogy eladják valamelyik nyaralót, azt válaszolták, nem terveznek ilyesmit, mert a céges üdülés nagyon kedvelt a munkavállalók körében.vállalatai közül a Pick Szeged Zrt.-nek vannak üdülői Baján és Siófokon. Ezeket a cég munkavállalói, illetve az ő hozzátartozóik használhatják.- írta a cég megkeresésünkre.

Forrás: FORTEPAN /Adományozó:UVATERV

Olcsóbban üdülhetnek a szakszervezeti tagok

tagjaiknak és a tagok hozzátartozóinak,

a nyugdíjas tagjainak, az ő hozzátartozóiknak,

Béren kívüli juttatást a szakszervezetek is adhatnaküdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás értékéből az adóévben személyenként a minimálbérösszegét meg nem haladó összegben - mondta Fata László. Nem meglepő módon rengeteg szakszervezeti tulajdonban álló üdülő van az országban. Apéldául rendelkezik saját tulajdonú nyaralókkal, melyekben azonban korántsem csak a szakszervezeti tagok szállhatnak meg. Megkeresésünkre közölték, a szakszervezeti tagok és családtagjaik azonban a tagsági évek számától függően 10-15 százalék kedvezményt kapnak, vagy egyedi árakkal vehetik igénybe az üdülőket.szintén van nyaralója, Badacsonytomajon. A szobafoglalás jelentkezési sorrendben történik. A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a VDSZ is fordít figyelmet arra, hogy a tagjai kedvezményes áron üdülhessenek Balatonföldváron, Harkányban, Tiszacsegén, Békéscsabán, Balatonlellén vagy Mezőkövesden, sőt, még a budapesti székházban is biztosítanak szállást.

Forrás: FORTEPAN / Adományozó: Magyar Rendőr

Előtérbe került a SZÉP-kártya

Az általunk megkeresett cégek közül többen is hangsúlyozták, hogy a céges üdülő mellett a munkatársaknak lehetőségük van - az éves cafeteria keretükön belül - a SZÉP-kártya szálláshely, vendéglátás és szabadidő elem választására is."A juttatások adózásának év eleji átalakulása nyomán a legnépszerűbb elemek közül a munkáltatói oldalon egyedül a SZÉP-kártya maradt meg béren kívüli juttatásként. A SZÉP-kártyán három alszámla található: szálláshely, szabadidő és vendéglátás. Ezek közül a szabadidő alszámlát számos területen használhatjuk, évente 75 ezer forint értékben. A vendéglátás alszámlán évente 150 ezer forintból gazdálkodhatunk, amiből lehet még szálláshelyet is fizetni. A harmadik, szálláshely alszámlára évente 225 ezer forintot tölthet a munkáltató kedvező adózással, erről jellemzően szálláshelyre, illetve strand- és fürdőbelépőkre költhetnek a munkavállalók" - mondta Fata László, hozzátéve, a béren kívüli juttatásokhoz 34,5 százalékos adóteher társul. Általános esetben összesen a 450 000 forintos ún. rekreációs keretösszeg erejéig adózik ilyen adómértékkel a béren kívüli juttatás.Amennyiben a SZÉP-kártya esetében a juttatás önmagában meghaladja a rekreációs keretösszeget, akkor a limiten felüli rész már egyes meghatározott juttatásként adózik, amelyre 2019-től 40,71 százalékos adóteher rakódik. Ilyen közteherrel akár a SZÉP-kártya egyes éves kereteit túllépve is adhat juttatást a munkáltató.