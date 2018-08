Lezárult a beruházási program, új tőkepiaci akciók jöhetnek - Nagy tervei vannak az Alteónak

Nagy tervei vennek az Alteónak

A program megvalósítása során sikerült tartanunk a befektetők felé kommunikált stratégiát. Július végén az újabb naperőmű-akvizícióval meghoztuk az utolsó olyan döntést is, amellyel ennek az összegnek a nagy része ténylegesen elkölthetővé vált konkrét projektekre, hiszen az említett napos projekt behúzásával összesen közel 12 milliárd forint értékben fogunk megvalósítani beruházásokat, akvizíciókat. Jól állunk, ott, ahol akartunk állni: ha megnézzük az árbevétel és az EBITDA alakulását az elmúlt tíz évben, azt láthatjuk, hogy lépcsőzetesen tudtunk nőni.Most az építkezés ideje zajlik, az eredmények a beruházások után látszanak majd a számokban. Jövő év elejétől fogokozatosan épül be az új projektek eredménytermelése a fiskális mutatóinkba. A projektek egy része még idén, másik része pedig a jövő év első felében készül majd el, a következő időszakban tehát minden negyedévben új beruházás lép majd be a portfólióba, és kezd el termelni. Ezzel egy tovább diverzifikált, de alapvetően kiegyensúlyozott megújuló energia alapú és földgázos portfólió áll rendelkezésünkre, kiegészítve az energiatárolási képességekkel, hiszen egyik legizgalmasabb K+F projektünk, pont ezen a téren valósít meg egy jelentős, összesen 1 milliárd forintot meghaladó fejlesztést. De nem szeretnénk itt megállni, mert látunk növekedési potenciált Magyarországon, nem is keveset.Mint említettem, teljesítettük az IPO-kor kitűzött beruházási célokat, további befektetésekhez újabb tőkebevonásra lesz előbb-utóbb szükség, ugyanis továbbra is nagyon sok ígéretes lehetőséget kínál a szektor, mind idehaza, mind külföldön. Ha azon projektek is beérnek, amin jelenleg dolgozunk, akkor az általunk bonyolított befektetési volumen akár a 20 milliárd forintot is meghaladhatja. De lássuk, mit sikerül végül is elérnünk, a jelek biztatóak, az energetikai fejlesztések terén is érződik az általános gazdasági fellendülés, egyre jönnek az új projektek.A bevonni kívánt tőke költségétől, a bevonás lebonyolításának időigényétől és méretétől függ, hogy milyen tőkebevonási formát választunk: lehet ez kötvénykibocsátás, részvény kibocsátás, vagy akár strukturáltabb termék, mondjuk átváltható kötvény kibocsátás is. Mivel a tőkebevonást is a finanszírozási igényeinkhez akarjuk optimalizálni, ezért ezen a téren is minél szélesebb eszköztárban próbálunk gondolkodni.Jelenleg azt gondoljuk, hogy legkésőbb 2019 végéig további kötvénykibocsátásokra és leginkább 2020-ban egy újabb részvénykibocsátásra lesz szükségünk a növekedési lehetőségek kiaknázásához. De az időzítést és a bevonás pontos formáját még nem tudjuk megmondani. Az ilyesmit egyébként is nagyon nehéz előre becsülni, van például olyan nagyméretű projekt lehetőség is a látókörünkben, ami ha megvalósul, akkor akár az idei tőkebevonás sem kizárt!A kibocsátást a tervezett beruházási nagyságrend határozza meg, nem pedig fordítva. Nem célszerű előbb eldönteni azt, hogy akarok csinálni egy 3 milliárdos kibocsátást, plusz még bevonni vagy 7 milliárdot, és ehhez alkalmazkodni a beruházásokkal. Ha így lenne, az a minőség kárára menne. Csak akkora összegben bocsájtunk ki részvényeket, vagy kötvényeket, amennyi ahhoz szükséges, hogy a következő lépést megtegyük, a valóban jó beruházásokat megvalósítsuk, akvizíciókat végig vigyük. Semmi nem akadályoz meg abban, hogy évente csináljunk egy kibocsátást, ha a projekt pipeline ezt megkívánja.Erről még nem született meg a döntés, de legalább ekkora méretben szeretnék haladni, mint eddig, vagyis 2019-2021-ben legalább akkora befektetési programot valósítanánk meg, mint 2016-2018-ban. Ez persze akár radikálisan is több lehet, amennyiben például külföldi tevékenységünkben nagyobb fejlemény történik. Olyanok vagyunk, mint a polip, a csápjaink minden irányba ki vannak terjesztve. Ahol azt érezzük, hogy kapás van, odafordulunk és megnézzük mi a helyzet. Ahogyan annak idején a Sinergy esetében, úgy ma is készen állunk arra, hogy ha jön egy nagy lehetőség, akkor azzal éljünk.Ötleteink mindenesetre vannak. Gyorsan látványosat lépni, nagyot dobni akvizíciókkal lehet, ezek esetében ugyanis nagyobb projektet is meg lehet valósítani úgy, hogy közben nem vállalunk például fejlesztési, kivitelezési kockázatot. A növekedés a jelen piaci helyzetben egyelőre a földgáz területén is inkább akvizícióval képzelhető el, kivéve ha a villany/gáz árarány tartósan elmegy arra a szintre, hogy megéri újat építeni, de ez ma még nem így van. A legnagyobb energiafogyasztókkal az ipari energetikai szolgáltatásokat végző üzletágunk már kapcsolatban van, itt nem valószínű, hogy egyszer csak megduplázzuk az árbevételt. Még ha ügyfeleink közé kerülne is például egy nagy autógyártó vállalat, az sem növelné többel a volument, mint 10-20 százalék.Ugyanakkor meglévő ügyfeleinknél jelentős fejlesztések zajlanak, amelyek energetikai vonzatában részt szeretnénk venni. További projektterületeink is vannak azonban, például a megújuló alapú távhő.