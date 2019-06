Lezárult a tranzakció: az Opus-csoport irányítása alá került a Mátrai Erőmű

Lejjebb került az árfolyam

Az Opus Global pénteken bejelentette , hogy a társaság közvetett irányítása alatt álló Status Power Invest Kft. mint vevő által az EP Power Europe eladóval a Mátra Energy Holding Zrt. által kibocsátott részvények 50 százalékának megvásárlására kötött megállapodás szerinti tranzakció zárására 2019. június 20-án sor került.A fenti tranzakció eredményeképpen a Status Power Invest Kft. a Mátra Energy Holding Zrt. által kibocsátott részvények 100 százalékának kizárólagos tulajdonosává vált, és ezzel a Mátrai Erőmű Zrt. által kibocsátott részvények 72,66 százaléka felett közvetett tulajdonjogot szerzett. Az Opus tavaly jelentette be , hogy az Opus-csoport két lépésben kivásárolja a prágai központú Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) Mátrai Erőmű Zrt.-ben szerzett tulajdonrészét. A tranzakciók zárását követően az Opus-csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű. A magyar-cseh partnerek döntésüket a nemzetgazdasági és villamosenergia-ellátás szempontjából is kiemelt jelentőségű társaság hosszú távú működési stratégiájára, valamint fejlesztésére vonatkozó eltérő elképzeléseikkel indokolják.Az Opus Global közvetett irányítása alatt álló Status Power Invest Kft., valamint a cseh EPH által 50-50 százalékban tulajdonolt Mátra Energy Holding Zrt. tavaly márciusban jelentette be, hogy sikeresen teljesítette a Mátrai Erőmű Zrt. 72,665 százalékos részvénypakettjének megszerzéséhez szükséges valamennyi feltételt. A társaság tavaly márciusi bejelentése szerint azonban az erőmű hosszú távú működési stratégiájára és fejlesztésére vonatkozó eltérő gazdasági elképzelések miatt az Opus Global közvetett irányítása alatt lévő Status Power Invest Kft. 2019. június 20-ig kivásárolja a cseh partner 50 százalékos tulajdonrészét a Mátra Energy Holdingból.Az Opus 1,1 százalékkal került ma lejjebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 12,2 százalékkal került lejjebb.