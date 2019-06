El se hinnéd, miben versenyzik egymással az Amazon és a Walmart

A Walmartnak ez lehet a második éve a sorban, amikor több, drónra vonatkozó szabadalmat ad be, mint az Amazon. A BDO felmérése szerint a Walmart tavaly július óta 97 új drónszabadalmat adott be a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez, miközben ugyanezen időszak alatt az Amazon csak 54-et. Egy évvel korábban a Walmart 75, az Amazon 54 szabadalmat nyújtott be.A trend nem véletlen, a kiskereskedelmi üzletágban tevékenykedő cégek többsége azon dolgozik, hogyan tudná hatékonyabban és gyorsabban végezni a kiszállításokat, ennek egyik legjobb módszere pedig a drónnal történő kiszállítás lehet.Az Amazon és a Walmart között az utóbbi hónapokban egyre kiélezettebb a verseny, az Amazon áprilisban jelentette be, hogy 800 millió dollárt fektet az amerikai Prime ügyfeleinek gyorsabb kiszolgálásába. Nem kellett sok idő a Walmartnak sem ezután, hogy bejelentse, egyes területeken a kiszállítást már másnapra vállalni tudja.A hónap elején az Amazon beszélt arról, hogy hónapokon belül elkezdi a drónokkal való kiszállítást, amelyek 15 mérföldes körzetben 30 percen belülre szoríthatja a kiszállítási időt. 2017 és 2018 júliusa között a világszervezetnek beadott drónszabadalmak száma 34%-kal nőtt.