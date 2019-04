Forradalmasítják az árubeszerzést az új technológiák

Érdekel, hogyan forgatják fel a logisztikai piacot az új technológiák és fejlesztések? Akkor gyere el május 21-én a Portfolio Smart Logistics konferenciájára! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A gépi tanulás révén a számlák is sokkal gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban kezelhetők; az "okos" algoritmusok például közel 100 százalékos pontossággal képesek egymáshoz rendelni az egyes tranzakciókhoz tartozó számlákat. A robotizált folyamatautomatizálás (RPA) révén a költségek 25-50 százalékkal csökkenthetők.

A prediktív analitika térnyerése a Deloitte Global CPO Survey felmérés keretében megkérdezett beszerzési szakemberek 65 százaléka szerint a következő évek legfontosabb fejleménye lesz. A programok nem csupán a historikus és a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat kezelik, de külső forrásokból származó információkat is "figyelembe vesznek", ezáltal képessé válnak a piaci folyamatok minden korábbinál pontosabb modellezésére. Nem csupán kockázatokat, a hibákat és az esetleges csalásokat tárják fel időben, de rámutatnak az újonnan megjelent lehetőségekre is.

A fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés és a biztonság területén a blockchain technológia hozhat forradalmi változásokat a beszerzés területén is. Nem csupán a számlák kezelésének költsége csökkenthető - a Santander InnoVentures szakértői szerint akár 60 százalékkal -, de a blockchain-alapú "okos szerződések" a biztonság és ennek nyomán az üzleti bizalom erősítéséhez is nagyban hozzájárulnak.

A virtuális, illetve kiterjesztett valóságot (VR/AR) használó technológiák a beszállítói láncok minden pontján új minőséget - és új típusú ügyfélélményt - hoznak. Ha a termékeket vagy szolgáltatásokat VR/AR technikákkal teszik "kézzelfoghatóvá", akkor a vásárlók gyorsabb és megalapozottabb döntéseket tudnak hozni, méghozzá úgy, hogy már a megrendelés pillanatában "magukénak érezhetik" a megrendelt terméket. Természetesen a beszállítói oldalon is versenyelőnyt jelent, ha a termék vagy szolgáltatás ilyen módon kínálható a globális piactéren.

Az új technológiák, az "Y", "Z" stb. generációk munkaerő-piaci megjelenése, az üzleti hálózatok létrejötte a beszerzés osztályok életében is gyökeres változásokat idéz elő. Ennek során nem csupán a termékek és szolgáltatások megvásárlásának módja alakul át, de a beszerzés szervezeti felépítése is idomul az új körülményekhez. A stratégiai döntések a legfelső, vállalati szinten születnek meg, ahol természetesen továbbra is fontos szempont marad a költségek csökkentése, de a beszerzők felelőssége kiterjed az ügyfelek elégedettségére, a beszállítói innováció előmozdítására, a cash-flow felügyeletére és a cégről alkotott pozitív képre is. Egy szinttel lejjebb, az egyes üzleti egységek a partnerekkel együttműködve végzik el a saját beszerzéseiket, míg a kisebb jelentőségű, de nagy tömegű és - a legutóbbi időkig - leginkább munkaigényes feladatokat szolgáltató központok vehetik át.Egy felmérés szerint a tranzakciók menedzselése a beszerzési osztályok munkaidejének több mint felét teszi ki, miközben ezeknek a folyamatoknak jelentős százaléka automatizálható. Az automatizálás nem csupán az emberek válláról veszi le a terhet, lehetővé téve számukra, hogy az igazán fontos, stratégiai jelentőségű feladatokra koncentrálhassanak, de az új technológiák megjelenése magukat a folyamatokat is átalakítja. Lássunk néhány példát arra, hogy az elmúlt évek technológiai újdonságai miként segíthetik a beszerzők munkáját!Sokan úgy vélik, a beszerzés jelentősége a digitalizációval egyre kisebb lesz, ennek azonban éppen az ellenkezője igaz: stratégiai jelentőségű területté válik, az értékteremtés és az innováció motorjává. A beszerzés aranykora most kezdődik el.