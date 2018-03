Már csak pár napra elég Magyarország gáztartaléka

A szőregi biztonsági tároló készletei is leapadtak, ott a jogszabályban előírt 1,2 milliárd köbméter vésztartalékot valamivel meghaladó mennyiség lehet a lap által idézett szakemberek szerint a Magyar Földgáztároló Zrt. és az MMBF Zrt. készletadatait alapján.A csekély tárolói készletek miatt az ország ellátása jelenleg az orosz a Gazprom beszállításától függ, ez a cég biztosítja az Ukrajna felől Beregdarócra futó vezetéken érkező gázt. Ezen a hálózaton manapság közel napi 25 millió köbméter gáz érkezhet. Ausztria felől csak kisebb mennyiség - napi 11 millió köbméter - jön be. A magyar-szlovák gázvezetéken pedig ugyancsak orosz gáz juthatna el országunkba, de ez a csővezeték gyakorlatilag nem működik. A többi határkeresztező vezeték ma még csak kiszállításra alkalmas, a hazai gázkitermelés pedig nem jelentős, napi mintegy hétmillió köbméter.Így akár veszélybe is kerülhetne az ország gázellátása, ha az egyre élesedő orosz-ukrán gázvita miatt Moszkva elzárná a csapokat, amire 2009-ben már volt példa. Az alacsony készletszint más gondokat is előidézhet: A betárolt mennyiség túlzott leapasztása miatt sérülhetnek maguk a befogadók is, például az alacsony belső nyomás miatt vízbetörés történhet, ami gondot okozhat a létesítmények üzemeltetése során.