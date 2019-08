Már több mint 23 ezer pár igényelte a babváró támogatást

A családvédelmi akcióterv keretében négy új támogatást igényelhetnek a családok július elsejétől. A gyermeket tervező házasoknak szóló babaváró támogatást már. A tízmillió forintos, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsönhöz nem kell, hogy az igénylők friss házasok legyenek, és az sem kizáró ok, ha már van gyermekük.Nagy népszerűségnek örvend a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is, az előzetes várakozásokat is felülmúlta már- mondta. A legalább háromgyermekes családok a támogatással legfeljebb két és fél millió forintot kaphatnak hétüléses új autó vásárlásához.MárJúlius elsejétől a második gyermek születésénél egymillió, a harmadiknál négymillió, majd minden további gyermeknél újabb egy-egy millió forintot engednek el a lakáscélú jelzáloghitelekből - részletezte.Novák Katalin hangsúlyozta: már a használt ingatlanokhoz is igénybe lehet venni a 10, illetve 15 millió forintos kedvezményes kamatozású csok-kölcsönöket, és már sok százan éltek is ezzel a lehetőséggel.Az államtitkár kiemelte: a jövő évi költségvetésben már szerepelnek azok az összegek, amelyek egyrészt garantálják a július elsején indult támogatásoknak, valamint a négygyermekes édesanyák számára a jövő évtől biztosított teljes személyi jövedelemadó-mentességének és a nagyszülői gyednek a fedezetét.Novák Katalin arról is beszélt, hogy több bölcsődei hely olcsóbban lesz elérhető. Emellett egyre több gyerek kap ingyenesen tankönyveket és vehet részt ingyenes étkeztetésben.