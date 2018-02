Meddig hajthatja az olajárat a dollár gyengélkedése?

Először is, a dollár ugyan a legtöbb devizával szemben leértékelődött, ám jóval kevesebbet veszített értékéből az olyan fontos olajimportőr országok devizáival szemben, mint például Kína.

Másrészt, az olajárak emelkedését nem kis részben az OPEC és a társult olajországok közös kitermeléscsökkentési lépése magyarázza. További esetleges dollárgyengülés esetén valószínűsíthető, hogy az olajországok rálépnek a fékre, és a termelést olyan szintre emelik, amelyik biztosíthatja egy kiegyensúlyozott piac és árszint fenntartását. A piac hosszabb távú egészsége érdekében ugyanis a túlságosan magas árak éppen úgy nem kívánatosak az olajországok számára, mint a túlságosan alacsony árak.

Harmadszor, az Egyesült Államok folyamatosan emelkedő kitermelése önmagában olyan súlyú tényező, amely megakaszthatja az árak további emelkedését. A tengerentúli palaolajipar már 50-50 dolláros olajárszint mellett is nyereséges, és a termelés mennyiségileg már most olyan szinten áll, amely a piacon érdemben befolyásolja a globális kínálati viszonyok alakulását, lefelé mutató hatást gyakorolva az árakra is.

A dollár további gyengülése több ok miatt sem okozna nagy ugrást az olaj árfolyamában a szerzők szerint:Ezek alapján tehát az olajár emelkedése korlátozott lehet, legalább is a dollárárfolyammal összefüggésben.A WTI és a Brent árfolyamának alakulása..

..és az euró/dollár keresztárfolyam.

Új benchmark jöhet? Az amerikai olaj-, elsősorban palaolaj-kitermelés bővülése miatt az észak-amerikai WTI (West Texas Intermediate) olajfajta egyre nagyobb kihívást jelent az északi-tengeri Brent globális benchmark státuszára. Az Egyesült Államok napi kitermelése meghaladta a 10 millió hordót, a WTI futures piacain kereskedett mennyiségek pedig minimum hétéves rekord mértékben haladták meg a Brentét 2017-ben. A tengerentúli palaolaj-termelés fellendülése így újra kiélesíti a legnagyobb olajtőzsdei operátorok, az International Exchange ICE), valamint a CME csoport által 2008-ban akvirált NYMEX vetélkedését.



Reuters által idézett kereskedési adatok szerint tavaly körülbelül 310 millió WTI határidős kontraktus cserélt gazdát a NYMEX-en, jelentősen meghaladva az ICE 242 milliónyi Brent kontraktusát. 2011 óta a WTI határidős piacokon kereskedett mennyiségei mintegy 135 millió kontraktussal bővültek, míg a Brentéi mindössze 109 millió hordóval. Közben a meredeken emelkedő fogyasztású Ázsiának új benchmarkra lenne szüksége, az árupiaci kereskedés pénzügyi alapjai azonban egyelőre nem tették ezt lehetővé; az idei évben azonban Sanghaj várhatóan megalapítja saját új határidős kontraktus típusát, azzal a nem titkolt céllal, hogy ázsiai benchmarkká válik.

Ezzel együtt - más tényezőket is figyelembe véve - az elmúlt napokban több prognózisban is felfelé módosult a 2018-as olajár-előrejelzés. JP Morgan után csütörtökön a Goldman Sachs is emelte az idei olajárra vonatkozó prognózisát; a bank szerint a Brent átlagárfolyama az első negyedben a korábban várt 62 dollár helyett 75 dollár, az első félévben pedig 82,50 dollár lehet. A prognózis a második félévre kisebb fordulatot valószínűsíti, egész évre ugyanis 75 dollár körüli átlagos árfolyamot vár. Az éveken át túlkínálat uralta olajpiac újra kiegyensúlyozása gyakorlatilag már végbement, körülbelül hat hónappal a várt előtt - állítja a Goldman Sachs friss olajpiaci prognózisában. Az idei keresletnövekedési várakozását a Goldman napi 1,73 millió hordóról 1,86 millióra emelte, míg 2019-re legalább napi 1,6 milliós bővülést valószínűsít.A befektetési bank a már jól ismert tényezőkre hivatkozva emelte olajárprognózisát - erős kereslet, az olajországok összehangolt termeléscsökkentése. A Goldman Sachs azt is hangsúlyozza, hogy megítélése szerint az Egyesült Államok palaolaj-termelői nem lesznek majd képesek önmagukban kielégíteni a világ olajszomjának növekedését.Hosszabb távon a bank arra számít, hogy a Brent árfolyama 2020-ban térhet vissza a 60 dollár körüli szintre, nagyrészt az amerikai palaolaj-termelés emelkedésének és a nemzetközi kitermeléscsökkentési megállapodás várható kivezetésének hatására.