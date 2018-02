Megígérte Románia, jöhet a gáz Magyarországra

Gyorsvasút, határátkelők, kisebbségi kérdés A tárcavezető beszámolója szerint egyetértés van Magyarország és Románia között abban is, hogy a térség első TGV-típusú gyorsvasúti összeköttetését Budapest és Kolozsvár között épüljön meg. Bejelentette: a magyar kormány egymilliárd forintot hagyott jóvá a Budapest- Kolozsvár közötti vasútvonalterv megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A román fél szeretné ezt a vonalat Bukarestig meghosszabbítani: ez nekünk nincs ellenünkre - jegyezte meg Szijjártó Péter. Megállapodás van abban, hogy a magyar-román határon épült tíz kisléptékű, ideiglenes határátkelőhely közül kettő hamarosan állandó nyitvatartásúvá válik: az ehhez szükséges jogi, technikai előkészületeket a két kormány megkezdte - mondta. Szijjártó Péter az ukrán oktatási törvényről és a kétoldalú kapcsolatokban napirenden lévő kisebbségi kérdéseiről is egyeztetett Bukarestben Teodor Melescanuval. Látogatása alkalmával a magyar külügyminiszter a kétkamarás román parlament házelnökeivel és Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével is megbeszélést folytat.

A román fél vállalta, hogy 2020-ig megépítik azokat a kompresszorokat, amelyek segítségével évente 1,75 milliárd köbméternyi gázt lehet majd Magyarországra szállítani, és 2022-re bővítik ki a kapacitást úgy, hogy évi 4,4 milliárd köbméter gázt vásárolhat majd az ExxonMobil és az OMV által kitermelt földgázból.Magyarország kormánya azt a döntést hozta, hogy megépítjük a városföldi központi magyarországi gázelosztó és a Vecsés között hiányzó gázvezeték-szakaszt, Vecsésre jön be ugyanis a magyar-szlovák összeköttetés így gyakorlatilag Magyarország az észak-déli gázfolyosó még hiányzó részét megépíti, hozzájárulva ahhoz, hogy végre ne csak kelet-nyugati irányú gázszállítás legyen lehetséges Közép-Európában, hanem a nemzetbiztonság miatt rendkívül fontos észak-déli is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.Történelmi előrelépést hozhat Magyarország energiabiztonságában a magyar-román együttműködés; ez az első olyan alkalom az utóbbi néhány évtizedben, amikor Magyarország nagy mennyiségben tud gázt vásárolni új, nem Oroszországhoz köthető forrásból - mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bukarestben, miután találkozott Teodor Melescanuval, a román diplomácia vezetőjével.