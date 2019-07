megjelent a közbeszerzés a Lánchíd körüli felújítás terveinek elkészítésére

A közlemény szerint a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér esetében engedélyezési és kiviteli tervek, továbbá tenderdokumentáció, a József Attila utca esetében pedig megvalósíthatósági tanulmány készül.A tervezés során biztosítani kell, hogy olyan közfunkciókkal bíró, egységes közterület és zöldfelület jöjjön létre, amely szerves részét képezi a budai Várnegyed és a Belváros gyalogos-turisztikai zónájának - írták.A szabadidős, pihenési és turisztikai lehetőségek javítása érdekében megújulnak, könnyen elérhetővé válnak és összekapcsolódnak a gyalogos- és zöldfelületek - közölte a BKK. Kitértek arra is, hogy épületek előtti járdák kiszélesítését, a megmaradó útfelületeken pedig új gyalogos átkelési lehetőségek kijelölését tervezik.Úgy folytatták: a terveknek a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedés előtérbe helyezését kell szolgálniuk. Ugyanakkor a járműforgalom csillapítása mellett fennmarad a Bel-Buda és a pesti belváros összekötését biztosító fontos közlekedési folyosó forgalmi szerepe - hívták fel a figyelmet.A BKK tájékoztatása szerint Clark Ádám téren biztosítani kell a gyalogos terek növelését és az átjárás lehetőségét minden irányba. A Széchenyi téren pedig biztosítják a Lánchíd kétszer egy forgalmi sávos megközelítését és a tér déli oldalán a József Attila utcára való közvetlen rávezetést, a körforgalom megszüntetésével együtt.A Széchenyi tér keleti oldalán vegyes funkciójú, forgalomcsökkentett útpálya tervezése szükséges, a helyi intézmények gépjárművel való kiszolgálhatóságának fenntartásával.A Lánchíd járdái közvetlenül kapcsolódnak majd a Széchenyi tér gyalogos zónájával és a fő gyalogos folyosókkal. Létrejöhet a Szent István Bazilika-Zrínyi Miklós utca-Lánchíd-Clark Ádám tér-budai Vár "összefüggő gyalogostengelye" - jelezték.A Széchenyi rakpart átépítésével közvetlen gyalogos kapcsolat jöhet létre a Dunakorzó, a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között. A József Attila utca esetében tanulmányterv készül az útszakasz kétszer egy sávossá és csillapított forgalmúvá tételére - sorolta a kommüniké.A BKK beszámolt arról is, hogy jelenleg is tart a Lánchíd, a budai Váralagút és a Széchenyi téri villamos-közúti aluljáró kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenés előtti adminisztrációs folyamat.Azt írták: a rövid időn belül várható megjelenést után új szakaszba lép a kivitelezés előkészítése. A 2019 őszére tervezett szerződéskötést és munkakezdést követően 30 hónap alatt fejeződnek be a munkálatok, amelyből a kelet-nyugati közúti forgalomkorlátozással járó időszak várhatóan 18 hónap lesz.