Megszereztük a nagy családi Tesla magyarországi árlistáját

értelmezésünk szerint a nagycsaládosok a hétszemélyes Model X vásárlásához is igénybe vehetik majd a 2,5 millió forintos állami támogatást, a hazai Tesla márkakereskedés megnyitásának köszönhetően.

a legolcsóbb Model X, a 7-személyes kivitelű 100D a szállítási költségekkel együtt 43,3 millió forintba kerül, amelynek árából az állami támogatás összegét levonva kiderül, 40,8 millió forintért lesz megvásárolható a 7-személyes Model X.

Ma érkezett a bejelentés, hogy Magyarországon Tesla-szalon nyílik hamarosan, a szalon a Petőfi-híd pesti hídfőjénél lehet. A Tesla legkisebb és legolcsóbb modellje, a Model 3 márciusban jelenik meg az európai piacon, a Model S és a Model X pedig már most is elérhető, amiket a Tesla-szalont nyitó társaságnál lehet megrendelni. A magyar Teslák tulajdonosainak jó hír, hogy a tervek szerint hivatalos Tesla-szerviz is nyílik Budapesten.További jó hírt jelent a leendő hazai Tesla-tulajdonosoknak, hogy a kormány által meghirdetett demográfiai program keretében elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja, amellyel a három, vagy háromnál több gyermekes családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak,Persze van kevésbé jó hírünk is, a leendő nagycsaládos vevőknek alaposan a zsebükbe kell nyúlniuk, a Universal Leasing Kft.-től kapott árlista szerint ugyanisA nagyobb teljesítményű Model X P100D alapára 7-személyes kivitelben már 57,7 millió forint, míg a több rétegű metálfény, az Onix Black keréktárcsák, és az Autopilot kiválasztása után, továbbá a szállítási és dokumentációs költségeket is hozzáadva a csúcs Model X ára 63,1 millió forintra emelkedik. Ebből az állami támogatás 2,5 milliós összegét levonva 60,6 millió forintért vásárolható meg az alaposan felextrázott, 7-üléses Model X.

Valószínűleg nagyon kevés olyan magyar család van, amelyik Model X-et vásárol majd állami támogatással. Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen írtunk, a nagycsaládosok jelentős hányada eleve nem fog tudni élni az állam által felkínált 2,5 milliós támogatással. Magyarországon ugyanis a sokgyermekes családok jelentős részének anyagi helyzete nem olyan, hogy hétszemélyes autóról álmodhasson, még kedvezménnyel sem. Az egy főre jutó éves nettó jövedelem pont a három vagy több gyermekkel rendelkező nagycsaládoknál az egyik legalacsonyabb. A 2017-es statisztikák szerint a havi nettó egy főre jutó jövedelem átlagosan 71 ezer forint volt, amelyből aligha lehet kigazdálkodni egy több mint 40 millió forintos új autót.Számításaink szerint a következő három évben durván 26 400 új autót helyezhetnek forgalomba úgy, hogy az állami támogatást igénybe veszik majd. Ebből a becsült darabszámból pedig várhatóan elenyésző darabszámú lesz a Model X, amelynek most megismert árai messze felülmúlják az általunk összeállított listán szereplő modell, a Land Rover Sport listaárát.