Megszűnik a Magyar Nemzet, elhallgat a Lánchíd Rádió

Hivatalosan bejelentették

2015 volt a fordulópont

Mi lesz a többi médiacéggel?

"A Magyar Nemzet finanszírozási problémái miatt, a tulajdonosok döntése alapján 2018. április 11-től a kiadó beszünteti médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét, így megszűnik a Magyar Nemzet napilap és annak online verziója, az mno.hu. A 80 évvel ezelőtt alapított Magyar Nemzet napilap utolsó nyomtatott száma holnap, 2018. április 11-én jelenik meg" - közölte a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.A Lánchíd Rádió Kft szintén bejelentette, hogy "a Lánchíd Rádió finanszírozási problémái miatt, a tulajdonosok döntése alapján 2018. április 11-től a társaság beszünteti médiaszolgáltatási tevékenységét, így 2018. április 10. éjfélkor elhallgat a rádió adása".A Magyar Nemzet tavalyi negyedik negyedéves hivatalos példányszáma 13 608 volt, ami a harmada a 2015 februárja előtti számoknak. A Lánchíd Rádió műsorengedélye pedig idén október végéig szólt.A Magyar Nemzetet kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. árbevétele 2015-ig folyamatosan növekedett, 2014-ben már a 3,1 milliárd forintot is meghaladta. Az adózott eredmény 2012-ben 750 millió, 2013-ban 712 millió, 2014-ben már 929 millió forint volt. 2015-ben volt a törés az üzlet számokban, ami összefügg azzal, hogy akkor februárban került összetűzésbe Orbán Viktor Simicska Lajossal. 2015-ben az árbevétel 2,225 milliárd forintra esett vissza a korábbi 3,1 milliárd forintról, az üzemi veszteség 168 millió forint lett, az adózott eredmény pedig már csak 60 millió forintot ért el. 2016-ra (ennél frissebb adatok egyelőre nincsenek) az árbevétel lefeleződött, épp csak meghaladta az 1 milliárd forintot, miközben az üzemi veszteség 984 millió forintra hízott.A Lánchíd Rádió Kft számaiban is 2015 volt a fordulópont. Ekkor a 2014-es 477 milliós árbevétel 282 millió forintra zuhant vissza, az üzemi eredmény soron -151 millió forint szerepelt. 2016-ra az árbevétel 166 millióra csökkent, az üzemi veszteség pedig 265 millió forint volt. hvg.hu úgy tudja, hogy a HírTV-nél is változások lesznek. Racionalizálás és a kifutó műsorok nem újulnak meg. 24.hu információi szerint a Magyar Nemzetre jelentkezett vevő, de a tárgyalások még nem kezdődtek el.A Heti Válasz sorsa is kérdéses, az Index úgy tudja , hogy Simicska Lajos azt üzente meg, hogy kereshetnek maguknak új befektetőt. Ha találnak, eladja a lapot, és működhet tovább.Az Index úgy tudja, hogy a 10 órára összehívott szerkesztőségi értekezleten jelentették be a tulajdonos döntését. Ezen az értekezleten közölték a napilap, az online lap, illetve a rádió megszüntetését, illetve azt, hogy minden szabadságot kiadnak, és mindenkit kifizetnek a munka törvénykönyve szerint. Az ott dolgozók számítottak a lap, illetve a rádió megszűnésére, ám azt hitték, hogy az online megmaradhat, illetve, hogy a rádió legalább októberig üzemelhet, ameddig frekvenciája van.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Gyorsan lépett

Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy Simicska Lajos a Fidesz-KDNP vasárnapi kétharmados választási győzelme után szinte azonnal reagált és építi le médiabirodalmának zászlóshajóit.A Független Hírügynökség korábban kedden azt írta , hogy a Simicska Lajoshoz tartozó médiabirodalom "zászlóshajóinál", azaz, a Magyar Nemzetnél, a Hír TV-nél és a Lánchíd Rádiónál ma délelőtt 10 órára állománygyűlésre hívták össze az ott dolgozó munkatársakat és vezetőket.