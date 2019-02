Hajnalban a Mol publikálta a negyedik negyedéves számait. A vállalat kihívásokkal is terhelt külső környezetben a fontosabb sorokon javított a tavalyi hasonló időszakhoz képest, többnyire túlteljesítette az elemzői várakozásokat és a menedzsment 2018 egészére kitűzött céljait is.

Nem tudták ledolgozni a nyitásban elszenvedett veszteségüket az amerikai tőzsdék, mindhárom vezető index a negatív tartományban zárt. A Dow, az S&P 500 és a Nasdaq is 0,4 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

A Mol pénteken nyilvánosságra hozta a 2018 negyedik negyedéves és egész éves eredményeit. A vállalat kihívásokkal is terhelt külső környezetben a fontosabb sorokon javított a tavalyi hasonló időszakhoz képest, többnyire túlteljesítette az elemzői várakozásokat és a menedzsment 2018 egészére kitűzött céljait is. A kiemelten figyelt EBITDA 2011 óta nem látott szintre emelkedett, a nettó profit a várakozásokat messze meghaladóan nőtt, viszont az üzemi eredmény elmaradt a konszenzustól. Az eredményeket elsősorban a kutatás-termelés üzletág húzta fel az olajárak és a kitermelés sokéves csúcsra emelkedése által támogatva, de a konszenzustól enyhén elmaradó fogyasztói szolgáltatások üzletág eredménye is masszívan bővült, míg a finomítás-kereskedelem nagyjából szinten maradó eredménye nem okozott meglepetést.

