Megvan, ki építi az új Duna-hidat

Új Duna-híd (galéria, 5 kép)

A tervpályázatra 17 pályamű érkezett, és az első díjat a rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó UNStudió és a Buro Happold Engineering alkotta konzorcium terve nyerte el.Szavazni itt lehet a tervekről.A zsűri értékelése szerint a kétszer három forgalmi sávos, villamosközlekedésre is alkalmas, kétpilonos, ferdekábeles híd terve statikailag a legátgondoltabb, esztétikailag kedvező kialakítású, elegáns, karcsú, harmonikus, és városképileg a legkedvezőbb.Tarlós István főpolgármester az eredményhirdetést megelőzően arról beszélt, hogy Budapest hídjain 24 óra alatt több mint 600 ezer jármű és többszázezer ember képes átkelni. A belvárosban kialakuló torlódások oka nemcsak a hidak "viszonylag csekély" átbocsátó képessége, hanem a belváros környező utcáinak befogadó képessége - mutatott rá.A kormány a fővárosi önkormányzat egyetértésével és közreműködésével ezért úgy döntött, hogy minél előbb meg kell kezdeni egy új Duna-híd építésének előkészítését a Galvani út és az Illatos út vonalában.Tarlós István közölte, az új Duna-híd közvetlen összeköttetést teremt majd Újbuda és Csepel, Ferencváros, valamint Kispest és Kőbánya között is. A hatástanulmányi adatok szerint az új híd megépülésévelFürjes Balázs egyes budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos elmondta: az első helyezettel szerződést kötnek, ezt követően indulhat a teljes és részletes tervezési munka, majd az engedélyek beszerzése. Ez várhatóan 2-3 évet vesz majd igénybe.Emlékeztetett: a híd felépítésével egy régi tervet váltanak valóra: már egy 1985-ös tervben megjelentek egy megépítendő híd elképzelései, majd 1992-ben a főváros lefolytatott egy tervpályázatot, de "nem lett belőle semmi". Ezt követően 2001-ben a közlekedési rendszerfejlesztési tervben is foglalkoztak a híddal - mondta.Fürjes Balázs kijelentette: ezután következtek a tettek, és Tarlós István vezetésével a Fővárosi Közgyűlés 2014 nyarán elfogadta a főváros településfejlesztési stratégiáját, amelyben kimondták, hogy az új híd megépítésének előkészítését 2017-ben el kell elindítani. Tavaly ki is írták a tervpályázatot - mutatott rá.Fürjes Balázs kiemelte: az új híd három városrészt köt majd össze, és a bátrabb becslések szerintA pályázaton megosztott második díjban részesült a Leonhardt, Andra und Partner, Zaha Hadid Architects, Werner Consult és Smoltzcyk & Partner, illetve a Lavigne & Chéron Architects, Bureau d'Etude Greisch, Közlekedés Consulting Engineers, Geovil konzorciuma. Előbbi nevéhez fűződik a Zajed sejk híd Abu-Dzabiban, míg az utóbbi legismertebb munkája a Terenez-híd Franciaországban - olvasható a közreadott sajtóanyagban.A zsűri három pályaművet megvételre talált alkalmasnak: a Knight Architects, Ove Arup & Partners, illetve a SpeciálTerv, Pipenbaher Inzenirji, Bright Field Studios alkotta konzorciumét, valamit a Pont-TERV tervezőirodáét.A pályázatokról készült kiadvány szerint a nyertes tervről pályázója azt írta: "a 220 méter fesztávú, ferdekábeles szerkezet megalkotásával több szinten is megőrizhető a zavartalan kilátás a városból kifelé, illetve a híd felé haladva, miközben egy új városi ikon jön létre, amely Budapest déli részének fejlődését hangsúlyozza".Az említett Ersmus-híd, amelyet a nyertesek terveztek, így néz ki (fotók forrása: Shutterstock):