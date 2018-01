Mészárosék vételi ajánlatot tehettek a Telenorra

A Konzum csoport (is) érdeklődhet a Telenor magyarországi operációja iránt

A legfrissebb piacról származó információnk szerint viszont nem csak az amerikaiaktól kaphatott ajánlatot a Telenor, a magyarországi operáció megvásárlása érdekében - információink szerint a Konzum csoport is vételi ajánlatot tett.

Beleillik a stratégiába

A Random Capital konferenciáján tavaly novemberben bemutatott prezentáció, illetve a BÉT honlapján is közzétett befektetői tájékoztató szerint a tőzsdei csoport egyik kiemelt akvizíciós, illetve fejlesztési területe az informatikai-telekommunikációs szektor. Ebbe a stratégiába a tevékenysége miatt a Telenor is beleilleszkedik. A kommunikációnkat továbbra is a tőkepiaci előírások szerint végezzük, ha olyan akvizícióval kapcsolatos döntést hozunk, amely a Tpt. rendelkezései szerint a kibocsátóra, vagy részvényeire kihatással van, azt a szabályozásnak megfelelően a jövőben is közzé fogjuk tenni

Jellemzően kétfajta ajánlat létezik, az indikatív ajánlat erősen feltételes ajánlat. Bejelentés ilyen esetben még nem szükséges, hiszen nagyon sok feltételhez kötött az ajánlat és könnyen ki lehet hátrálni belőle.

Régóta szeretne a kormány egy állami mobilcéget

Miért adhatnák el a Telenor magyarországi operációját is?

Hónapokig tartó találgatások után a norvég Telenor hivatalosan is elismerte múlt pénteken, valóban önkéntes és kötelezettség nélküli ajánlatot kapott kelet-közép-európai operációjára, amelyhez a Telenor magyar, bolgár, szerb és montenegrói cége tartozik. Az ajánlattevő kilétével kapcsolatban viszont nem árultak el részleteket. Némi kapaszkodót a Mergermarket akvizíciós információszolgáltató adott azért, amely arról írt, hogy a Telenor egy amerikai befektetési alappal tárgyalt arról, hogy eladja bolgár, szerbiai és montenegrói érdekeltségét, az eladási ár pedig 2 milliárd euró lehet.A Telenor magyarországi operációjára tett vételi ajánlata teljes mértékben beleillik abba az üzleti stratégiába, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatok folytattak az elmúlt időszakban. A Konzum és az Opus menedzsmentje ugyanis olyan vállalatokat vásárol, amelyek egy-egy adott iparágban erős pozícióval rendelkeznek és nyereségesen működnek.Ezt erősítette meg a Portfolio kérdésére ma Jászai Gellért, a Konzum elnöke, akit a felreppent piaci hírek után azonnal arról kérdeztünk, hogy hoztak, vagy terveznek olyan felvásárlási/beruházási döntéseket, melyek alapján befektetőként megjelenhetnek a magyar mobil távközlési piacon, illetve tettek-e valóban vételi ajánlatot a Telenor magyarországi operációjára.- jelentette ki Jászai Gellért.De lehetnek más érvek is az ajánlat mögött. Mészáros Lőrincék kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak azzal a magyar kormánnyal, amely régóta szeretne létrehozni egy állami mobilszolgáltatót. Előfordulhat, hogy ezt az új vállalatot építenék fel később a Telenor hazai operációjára.Legutóbb Lázár János beszélt arról pár hete , hogy a választások után kell egy állami mobilcég. A magyar kormány vesszőparipája lett ugyanis az elmúlt években, hogy a hazai távközlési piacon (elsősorban a mobilpiacon) nincs verseny, az árak magasak, a megoldás pedig az lenne, ha belépne a piacra egy új, állami mobilszolgáltató, amely a verseny élénkítésén keresztül letörné az árakat.Az eladás mögött egyrészt az lehet a logika, hogy csoportszinten nem túl jelentős a négy ország, a Telenor csoport 176 millió előfizetéséból a négy országban csupán 9,6 millió van, ez a teljes előfizetői bázis 5,5 százaléka (Magyarországon 3,1, Bulgáriában 3,2, Szerbiában és Montenegróban pedig 3,3 millió előfizetője van a társaságnak). Az érintett négy ország a csoport bevételeinek 9, EBITDA-jának pedig csupán 8 százalékát adja.Mind a négy országban jelentősen csökkent az előfizetések száma az elmúlt években, a legfrissebb adatok szerint 2015 elejéhez képest Magyarországon 147 ezer, Bulgáriában 581 ezer, Szerbiában és Montenegróban pedig 229 ezer előfizetést veszített a Telenor.Ez a magyarországi operáció szempontjából különösen fájdalmas, hiszen sokáig az volt a mondás, hogy szeretnék utolérni és megelőzni a piacvezető szolgáltatót, a Magyar Telekomot. Az elmúlt években viszont nem hogy sikerült növelni a Telenor piaci részesedését, hanem még zsugorodott is.

Mekkora üzletről lehet szó?

Azzal kapcsolatban, hogy mekkora lehetett a vételi ajánlat, nincsenek információink, a fenti számokat figyelembe véve viszont biztosak lehetünk abban, hogy a Mészáros-cégek legnagyobb üzletéről lehet szó, hogyha tényleg megvalósul.

És lehet még egy oka annak, hogy miért adhatja el a Telenor a magyarországi operációját, a vállalat a mobilpiacon ugyan erős pozícióval rendelkezik, a második legnagyobb szolgáltató Magyarországon, vezetékes szolgáltatása viszont nincsen és valószínűleg nem is akarnak ezen a területen beruházni.A Telenor magyarországi operációjának 2016-os eredményét, valamint az anyavállalat és a szektor átlagos EV/EBITDA-ját figyelembe véve, illetve felhasználva, számításaink szerint durván 235-325 milliárd forintot érhet a Telenor Magyarország.