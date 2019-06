Mindenki megnyugodhat: marad Magyarországon a Tesco

A Tesco csütörtöki, éves közgyűlésén egy befektető arról kérdezte a társaság menedzsmentjét, hogy a Tesco 2020 decemberéig rendelkezik-e majd operációval Kelet-Európában, a kérdésre a Tesco elnöke, John Allan azt válaszolta, hogy nagyon valószínű, hogy igen.A társaság elnöke szerint a Tesco igazgatótanácsa jelenleg nem vitatott meg és nem is hagyott jóvá olyan tervet, ami a kelet-európai régióból történő kivonulást célozná. John Allan hozzátette, hogy a Tesco problémákkal szembesült Lengyelországban, ahol üzleteket is bezárt, a régió más országaiban, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában piacvezető, vagy közel-piacvezető és folytatja a befektetéseket.A Tesco ma tette közzé az első negyedéves értékesítési számait , amiből kiderült, hogy a cég bevételei több régióban is növekedtek, azonban a közép-európai piacon csökkentek a bevételek, miután a lengyel értékesítések csökkenése mellett a régió szokatlanul hideg időjárása is negatív hatást gyakorolt az eladásokra.A Tesco árfolyama 3,5 százalékos mínuszban is járt ma, azonban a társaság részvényei a csütörtöki piaczárás felé közeledve ledolgozták a korábbi esést, a Tesco papírjai 0,5 százalékkal kerültek ma feljebb.