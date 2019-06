Mérsékelt erősödéssel zárt a BUX, a Magyar Telekom viszont nagyot emelkedett 2019.06.11 17:18 A BUX 1,3 százalékos pluszban is járt kedden, a zárás felé azonban elfogyott a lendület, a magyar tőzsde pénteki záróértéke alá csúszott vissza, majd a napot a hazai részvényindex végül mérsékelt erősödéssel zárta. A BUX 75 pontos plusz mellett 0,2 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,6 százalékos esést követően 12 410 forinton zárt, a Mol 0,6 erősödést követően 3 306 forinton fejezte be a hét második napját, a Richter pénteki záróértékén stagnált, a gyógyszergyártó részvényei 5 100 forinton zártak. A blue chipek közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, a telekomcég részvényei 3,5 százalékos erősödést követően 427 forinton búcsúzott a hét második napjától.

Új mélypontra estek a Waberer's részvényei 2019.06.11 16:58 Tovább esik a Waberer's, a társaság részvényei 3,1 százalékos esés után 1 080 forintnál új történelmi mélypontra estek, míg a Waberer's részvényárfolyama idén 53 százalékkal került lejjebb. A részvény 54,3 millió forintos keddi forgalma jelentősnek tekinthető, miután több mint kétszerese a Waberer's idei, 22,9 millió forintos átlagos forgalmának.

Elfogyott a BUX lendülete, a Magyar Telekom azonban emelkedik 2019.06.11 16:40 A keddi piaczárás felé közeledve a korábbi emelkedés nagy részét ledolgozta a magyar tőzsde, a BUX 7 milliárd forintos forgalom és 4 pontos plusz mellett pénteki záróértéke közelében jár, az OTP 0,5 százalékos esése mellett a Richter 0,4 százalékkal került lejjebb. A Mol 0,4 százalékkal került feljebb, míg a hazai nagypapírok közül a Magyar Telekom teljesít a legjobban, a telekomcég árfolyama 2,8 százalékkal került ma feljebb.

Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken 2019.06.11 15:36 A tengerentúli tőzsdék hétfői erősödését az USA és Mexikó megegyezése is támogathatta, amelyet követően az Egyesült Államok nem vet ki vámokat a mexikói termékekre, a pozitív hangulatot mindemellett a pénteki, vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatot követően erősödő kamatcsökkentési várakozások is érdemben támogathatták. Az emelkedés a keddi piacnyitás után is folytatódott, a pozitív részvénypiaci hangulatot a piaci kommentárok szerint az is fűthette, hogy Kína támogatja az önkormányzatok kötvénykibocsátásait, ezáltal is elősegítve a gazdasági növekedést. A tengerentúli piacnyitás után a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,8 százalékot erősödött, míg a Dow 175 pontos emelkedés mellett 0,7 százalékkal került feljebb.

Tovább emelkedhet a Tesla árfolyama 2019.06.11 15:07 Kedden tartja majd éves közgyűlését a Tesla, az esemény magyar idő szerint 23:30-kor kezdődik majd. A MarketWatch által idézett elemzői kommentár szerint a közgyűlés valószínűleg nem tartogat majd kiemelt eseményeket, így a befektetők Elon Musknak a Teslára vonatkozó kommentárjaira lehetnek majd a leginkább kíváncsiak. A Tesla árfolyama az elmúlt hónapok folyamán hatalmasat esett, miután a befektetők és az elemzők a cég veszteséges első negyedéve után többek között az USA és Kína kereskedelmi háborújának a Teslára gyakorolt negatív hatásai miatt aggódtak. Az erősen túladott tartományban járó Tesla-részvények azonban múlt hét kedden felpattantak, amiben szerepet játszhatott Elon Musk korábban kiszvárgott levele is, amely szerint a cég jó úton halad, hogy rekord-számú autót szállítson ki a vásárlóknak a második negyedévben. Az emelkedés ezt követően folytatódott, a Tesla árfolyama tegnap 4,1 százalékkal került feljebb, míg az elektromos-autógyártó papírjai 2,9 százalékot erősödtek a mai, nyitás előtti kereskedésben.

Folytatódhat az emelkedés az amerikai tőzsdéken 2019.06.11 14:40 A részvénypiaci hangulatot javíthatta hétfőn, hogy az Egyesült Államok megegyezett Mexikóval, így egyelőre nem vetik a mexikói árukra a vámokat. A pozitív hangulatot mindemellett a monetáris lazítással kapcsolatos várakozások is támogathatták, miután a pénteken beérkező és a várakozásokat alulmúló amerikai mumkaerőpiaci adat után a piaci szereplők egy része nem tartotta kizártnak, hogy a Fed kamatot csökkentsen. A tengerentúli tőzsdék erősödése után az ázsiai részvényindexek is emelkedtek, a befektetők ezúttal nem törődtek Donald Trump újabb vámfenyegetésével, miután az elnök meglebegtette, hogy kész további kínai termékekre vámot kivetni, amennyiben Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a június végi oszakai G20-as csúcson. A piaci kommentárok szerint az ázsiai tőzsdék emelkedését részben az is magyarázta, hogy Kína támogatja az önkormányzatok kötvénykibocsátásait, ezáltal is elősegítve a gazdasági növekedést. Az ázsiai tőzsdék keddi erősödése után a pozitív részvénypiaci hangulat az európai börzéket is magával ragadta, a CAC40 0,8 százalékos erősödése mellett a DAX 1,4 százalékkal került ma feljebb. A tengerentúli tőzsdéken is folytatódhat az emelkedés, a határidős Dow 163 pontos emelkedése 0,6 százalékos erősödést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.

Sötét jóslat érkezett: Megtörténhet, hogy teljes erővel beüt az összeomlás 2019.06.11 14:29 Nagyot mentek az elmúlt napokban az amerikai indexek, a Dow Jones hat egymást követő kereskedési napon emelkedett. De a Citigroup stratégái arra figyelmeztetnek, hogy a kereskedelmi háború miatt még mindig fennáll a medve piac kialakulásának veszélye, ha a vámokkal kapcsolatos viták nem rendeződnek. tovább a cikkhez...

Felpattant az Akko Invest 2019.06.11 13:30 Nagyot emelkedett az Akko Invest árfolyama kedden, a társaság részvényei 6,5 százalékkal kerültek ma feljebb, az Akko Invest 41,98 millió forintos forgalom mellett emelkedik, ami 59,3 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Emelkedik a magyar tőzsde 2019.06.11 12:56 Emelkednek a régiós részvényindexek kedden, a lengyel WIG 0,5 százalékos erősödése mellett a prágai tőzsde 0,4 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 1,5 százalékot emelkedett. A magyar tőzsde is erősödik, a BUX 3,9 milliárd forintos forgalom és 296 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek a Magyar Telekom kivételével emelkednek, a BUX komponensei közül az OTP és a 4iG részvényei teljesítenek a legjobban.

Kitart a pozitív hangulat az európai tőzsdéken 2019.06.11 12:15 A tengerentúli tőzsdék hétfői erősödése, majd az ázsiai részvényindexek keddi emelkedése után az irányadó európai részvényindexek is emelkednek ma. Bár Donald Trump pénteken úgy döntött, hogy egyelőre mégsem veti ki a mexikói termékekre korábban kilátásba helyezett vámokat, azonban Mike Pompeo külügyminiszter később kiemelte, hogy az Egyesült Államok kivetheti a vámokat a későbbiekben, ha Mexikó nem tesz eleget az USA-ba irányuló illegális bevándorlás ellen. Donald Trump azonban vámemelést is meglebegtetett: az amerikai elnök ismét megfenyegette Kínát, amennyiben Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a június végi oszakai G20-as csúcson, akkor Trump szerint Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra. A hangulatot azonban ez sem volt képes elrontani, az irányadó európai részvényindexek emelkedéssel vágtak neki a hét második napjának, míg a hétfői szünnap után a kedden újranyitó DAX teljesít a legjobban az irányadó részvényindexek közül, az emelkedést pedig az osztrák tőzsde vezeti.

Nagyot esett az Est Media árfolyama 2019.06.11 12:10 Az április közepétől május végéig tartó lejtmenet után az árfolyam a 81 forintos szint közelében található támasz alá került, ami a korábbi hónapok folyamán többször is sikerrel állta útját az esésnek. Június elején azonban pozitív fordulat következett, az Est Media árfolyama felpattant. A társaság nemrég közgyűlést tartott, amelyen két új igazgatósági tagot is választottak, bekerült az Est Media igazgatóságába Papp István, aki korábban a Ciscónál, a T-Systemsnél és a Microsoftnál töltött be vezető pozíciót. Papp István az Est Media közgyűlése után a Portfolionak adott interjújában azonban nagyon kevés új részletet osztott meg a társaság terveivel kapcsolatban. Kedden azonban nagyot esett az Est Media árfolyama, a társaság részvényei 5,2 százalékkal kerültek ma lejjebb. Az Est Media 30,9 millió forintos forgalom mellett esik, azonban az Est Media keddi forgalma 65 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Felpattant a DAX 2019.06.11 10:56 Feljebb kerültek az amerikai részvényindexek, a befektetők kedvezően fogadták Donald Trump korábbi bejelentését, miután az amerikai elnök visszavonta a mexikói vámok kivetését. A hétfői piaczárás felé közeledve azonban alábbhagyott a lendület, azt követően, hogy az amerikai elnök ismét megfenyegette Kínát. Donald Trump hétfőn kiemelte, ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a június végi oszakai G20-as csúcson, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra. Az emelkedést mindemellett a kamatcsökkentési várakozások is támogathatták, miután a pénteki, gyenge munkaerőpiaci adatközlés után a piaci szereplők egy része monetáris lazításban reménykedhetett. A Dow 0,3 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,5 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb. Az irányadó ázsiai részvényindexek a Donald Trump által meglebegtetett vámfenyegetések ellenére is emelkedtek kedden, a Nikkei 0,3 százalékos erősödése mellett a hongkongi részvényindex 0,8 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 2,6 százalékot emelkedett. Európában is emelkedéssel indult a hét második napja, a keddi piacnyitástól távolodva a kontinens börzéi emelkednek, a CAC40 0,5 százalékos erősödése mellett a milánói börze 0,6 százalékkal került feljebb, míg a hétfői szünnap után újranyitó DAX 1,1 százalékkal került ma feljebb.

Emelkedik a magyar tőzsde 2019.06.11 09:52 Emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 1 százalékos emelkedés mellett 411 ponttal került feljebb, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkednek. Az OTP 1,4 százalékos emelkedése mellett a Mol 1 százalékkal került feljebb, a Richter 0,8 százalékot erősödött, míg a Magyar Telekom 0,2 százalékkal került feljebb.