Az OTP grafikonján korábban formálódó beszűkülésből lefelé tört ki az árfolyam, a bankpapír ezzel az idei februári mélypont és az áprilisi csúcs összekötésével adódó 61,8 százalékos Fibonacci szintet is letörve a 12 023 forintnál található 200 napos mozgóátlag alá került. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, az árfolyam az augusztusi eleji, 11 825 forintos szintet veheti célba.

Nagyot esett kedden az Opus, az árfolyam 5 százalékkal került lejjebb, miután az árfolyam tegnap a 385 forint közelében található szint alá került, ami az elmúlt hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg az esést. Az esés ezt követően gyorsult be. Az Opus 182,1 millió forintos forgalom mellett esett, az Opus mai forgalma 12 százalékkal alacsonyabb az Opus idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a G7 szlovák lapértesülésekre hivatkozva arról írt , hogy az OTP Bank kivonulna Szlovákiából, azonban fontos kiemelni, hogy az OTP kis szereplőnek számít a szlovák piacon, már csak 1,8 százalék a piaci részesedése. Az OTP Csoportnál sincs túl nagy súlya a szlovák leányvállalatnak, mindössze a mérlegfőösszeg kevesebb mint 3 százalékát adta a második negyedév végén és a bevételben és az adózott eredményben sincs jelentős részesedése.

Az európai tőzsdék a keddi piacnyitást követő mérsékelt eséseket a délelőtt második felére ledolgozták, majd az emelkedés kedden délután is folytatódott, a DAX 1 százalékos erősödése mellett a CAC40 0,7 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 1,5 százalékos erősödésével felülteljesített. A tengerentúli tőzsdék is emelkedéssel vágtak neki a keddi kereskedésnek, a Nasdaq 0,6 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Dow 0,5 százalékot emelkedett.

A múlt héten tette közzé legfrissebb számait a CIG Pannónia , amit a Concorde hétfőn publikált elemzésében úgy értékelt , hogy a társaságnak belátható időn belül nem sikerül érdemi szinergiát kiaknáznia a Konzummal (Opusszal), mint ahogy másik jelentősebb akvizíció sem várható, ráadásul a nem élet üzletágban is jelentős veszteségeket könyvelt el a biztosító. Mindezek miatt a Concorde elemzője 496 forintról 315 forintra vágta vissza a CIG Pannónia 12-havi célárát, míg az ajánlást a korábbi felhalmozásról semlegesre rontotta. A CIG Pannónia 2,2 százalékkal került tegnap lejjebb, az árfolyam ma tovább esik, a CIG Pannónia ma 3 százalékos mínuszban jár, míg a társaság részvényei idén 26,1 százalékkal kerültek lejjebb.

A hét utolsó napjának nagy esése után felpattantak az amerikai részvénypiacok, amiben jelentős szerepet játszott Donald Trump nyilatkozata, miután az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón arról beszélt, hamarosan visszaülnek Kínával a tárgyalóasztalhoz. Donald Trump szerint kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, bár ezt a kínai külügyi szóvívő nem erősítette meg, míg

Ma publikálta legfrissebb számait a Masterplast , a társaság bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a cég, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az értékesítés árbevétele 6,2 százalékkal 28,50 millió euróra emelkedett, az EBITDA 16,2 százalékkal 2,4 millió euróra nőtt a második negyedévben, míg az adózott eredmény 10,3 százalékkal 1,8 millió euróra emelkedett. A Masterplast várakozásai szerint az év hátralévő részében fennmaradhat a pozitív iparági környezet. A piaci szereplők kedvezően fogadták a társaság gyorsjelentését, a Masterplast árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb.

Az amerikai részvénypiacok hétfői emelkedése után az ázsiai tőzsdék többsége is emelkedett a hét második napján, a hangulatjavulást az USA és Kína kereskedelmi háborújával összefüggő félelmek enyhülése táplálta. A Nikkei 1 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 1,2 százalékkal került feljebb, míg a hongkongi tőzsde 0,3 százalékot esett. Ázsia más részein jó hangulatban telt a hét második napja, a szingapúri tőzsde 0,1 százalékos erősödése mellett a dél-koreai Kospi 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek minimális, néhány pontos erősödést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 4 pontos plusza iránykeresést vetíthet előre a keddi piacnyitásra.

a kínai Global Times főszerkesztője szerint Kína nem intézett ilyen jellegű hívást az Egyesült Államokhoz. Az emelkedés azonban egészen a nap végéig kitartott, a Dow végül 270 pontos emelkedés mellett 1,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,1 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 1,3 százalékos emelkedéssel fejezte be a hét első napját.

Továbbra is kedvező az iparági környezet a Masterplast számára - derül ki a társaság ma reggel közzétett második negyedéves gyorsjelentéséből. Az építőipari anyagokat gyártó cég bevétele egyszámjegyű ütemben nőtt az április-júniusi negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Eredményszinten viszont (részben a saját gyártásnak köszönhetően) 10 százalék feletti bővülésről számolt be a társaság, ezzel a második negyedévben megfelelve annak a hosszabb távú menedzsment célnak, hogy az árbevételt meghaladó mértékben növekedjen az adózott eredmény. Az év hátralévő részében fennmaradhat a pozitív iparági környezet és egyébként is egy szezonálisan erősebb időszak következik - közölte a cég.

