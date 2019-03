A Boeing részvényei az európai kereskedésben azt követően kerültek eladói nyomás alá, hogy a hétvégén lezuhant az etióp légitársaság Nairobiba tartó gépe. A lezuhant utasszállító, egy Boeing 737 MAX 8 volt, egy ilyen típusú repülőgép zuhant le októberben, akkor az indonéz Lion Air gépe zuhant a tengerbe. A hétvégi légikatasztrófa után, az Ethiopian Airlines az összes Max 8-as gépét a földön tartja, a kínai polgári légiközlekedést felügyelő Civil Aviation Administration of China pedig arra utasította a kínai légitársaságokat , átmenetileg ne repüljenek az összesen 96 darab 737 Max 8-assal.

A Deutsche Bank erősödése mellett a Commerzbank árfolyama is felpattant, a társaság részvényei 5,2 százalékkal kerültek ma feljebb.

A borús hírek ellenére a piaci szereplők ezúttal a vállalati hírekre fókuszáltak, a CAC40 0,2 százalékos erősödése mellett a DAX 0,3 százalékkal került feljebb. A német tőzsde komponensei közül 3,3 százalékos erősödésével a Deutsche Bank részvényei teljesítenek a legjobban, miután a Welt am Sonntag a hétvégén arról írt , hogy a társaság igazgatósága megegyezésre jutott arról, hogy tárgyalásokat kezdjenek a Commerzbankkal egy összeolvadás megvalósíthatóságáról.

Bár a tengerentúli tőzsdék mérsékelt eséssel zárták a hét utolsó napját, Ázsiában javult a részvénypiaci hangulat hétfőn, az irányadó európai részvényindexek is emelkedéssel vágtak neki a hét első napjának. A januári német ipari termelési adat alulmúlta a várakozásokat, a Handelsblatt pedig arról írt , hogy a német pénzügyi tárca korábban 1,8 százalékról 1 százalékra vágta vissza az idei évre vonatkozó növekedési várakozásait, azonban a német pénzügyminisztérium belső anyagában csupán 0,8 százalékos növekedéssel számol a lap szerint.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajexportőrévé válhat 2024-től, megelőzve előbb Oroszországot, majd jó eséllyel Szaúd-Arábiát is - közölte a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) új jelentésében. A legutóbbi adatok ugyan a tengerentúli kutatás-termelési tevékenység gyengülését mutatják, azonban a szervezet szerint a következő öt évben a jelenleg is rekord szinten álló amerikai kitermelés több mint 30 százalékkal tovább emelkedhet.

Az Opus és a Konzum és ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből 2019.03.11 11:59

Megrángatták a Mészáros-részvényeket ma, a 4iG árfolyama felpattant, miután a pénteken bejelentették, hogy a társaság részvényei a BIF és az Autowallis mellett bekerülnek a BUX indexbe. A Konzum és az Opus árfolyama ugyanakkor nagyot esett, mindkét részvény nagy forgalom mellett 7 százalék feletti mínuszban is járt ma délelőtt, annak ellenére is, hogy a részvénypiacokon összességében kedvező a hangulat és a BUX index is emelkedik.

A hétfői kereskedés második felére ráfordulva a Konzum és az Opus is ledolgozott egy keveset a korábbi eséséből, a Konzum árfolyama 4,4 százalékkal került ma lejjebb, míg az Opus árfolyama 3,2 százalékot esett.