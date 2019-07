Lefordult a Deutsche Bank, nagyot esett az árfolyam 2019.07.08 15:47

Jelentős elbocsátást és hatalmas átalakítást jelentett be a Deutsche Bank, a társaság globális létszámát 18 ezer fővel 74 ezer főre csökkentik 2022-re, a főleg a befektetési banki üzletágat érintő szerkezet-átalakítás három év alatt 7,4 milliárd euróba fog kerülni a bank számára. 2022-re A jelenleginél negyedével alacsonyabb, 17 milliárd eurós éves költségszintet szeretnének a tervvel elérni, mintegy 74 milliárd eurónyi leépítendő eszközt helyeznek át egy új egységhez, amit a médiában korábban már "rossz banknak" neveztek. A Reuters szerint hétfőn már meg is kezdték a létszámleépítést a társaság ázsiai és óceániai állományánál, többek között Sydneyben és Hongkongban jelentettek be konkrét lépéseket. A befektetők kedvezően reagáltak a bejelentésre, a Deutsche Bank árfolyama több mint 4 százalékot emelkedett ma délelőtt, a lendület azonban elpárolgott és a Deutsche Bank nagyot esett, a társaság részvényárfolyama 6,5 százalékkal került ma lejjebb.