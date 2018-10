Fontos támasz közelébe esett a Mol 2018.10.24 16:20

Míg az irányadó európai részvényindexek felfelé kapaszkodnak a szerdai piaczárás felé közeledve, a régiós részvényindexek felemásan teljesítenek, a prágai tőzsde 0,3, a lengyel WIG pedig 0,4 százalékkal került feljebb, mindemellett a bécsi börze 0,8 százalékot esett, míg a magyar tőzsde továbbra is alulteljesít. A BUX 14,7 milliárd forintos forgalom és 593 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került lejjebb, a blue chipek továbbra is esnek, a Magyar Telekom 0,4, az OTP 0,7, míg a Richter árfolyama 1,5 százalékkal került lejjebb. A hazai nagypapírok közül a Mol teljesít a leggyengébben, az olajvállalat árfolyama 2,8 százalékkal került lejjebb. A Mol árfolyama az elmúlt héten az emelkedő csatorna felső trendvonaláról fordult le, az esés pedig ezt követően tovább folytatódott. A papír ma már az 50-napos mozgóátlag alá került, amennyiben a 2910 forintnál található 50-napos mozgóátlag alatt zár be, a Mol hamarosan az emelkedő csatorna alsó trendvonala és a 200-napos mozgóátlag által közrefogott támaszzónát tesztelheti meg, 2858 és 2853 forint között.