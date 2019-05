Nagyot nőtt a 4iG

Minden fontosabb eredménysoron masszív növekedés történt az idei első negyedévben, a 4iG konszolidált bevétele az egy évvel korábbi 3,19 milliárd forintról 56 százalékkal 4,93 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA 26,6-ról 483 millió forintra ugrott, az adózott eredmény a 2018 első negyedéves 106 millió forint veszteség után idén az első negyedévben már 280 millió forint profit volt.Az üzletmenet felfutásával az alkalmazotti létszám is növekedett, a vállalat a "core" feladatok "házon belüli" elvégzésére törekszik, és csak azokat a résztevékenységeket szervezi ki külső alvállalkozóknak, amelyek hosszútávon kevésbé meghatározóak a társaság működése szempontjából, ennek tudható be, hogy a dolgozói létszám 400 főre növekedett idén március végére.A menedzsment optimista 2019 egészére, továbbra is dinamikus árbevétel bővülést és hatékonyságjavulást prognosztizál. A tervek szerint az idei eredménymutatók (teljes átfogó jövedelem, EBITDA) jelentős mértékben meghaladják majd a 2018-as gazdasági év értékeit. A 4iG menedzsmentje változatlanul elkötelezett a társaság megkezdett kutatás-fejlesztési programjai (bioinformatika, fotogrammetria, pilóta nélküli repülőeszközök, ipar 4.0) mellett. A vállalat vezetőségének véleménye szerint a piaci kilátások kedvezők, az idei évben a kkv és nagyvállalati szektor, illetve az állami megrendelések növekedésére számít az informatikai piacon. Az igazgatóság célja, hogy a keresleti oldal bővülésével, a folyamatosan növekvő megrendelői igények alapján tovább növelje a 4iG piaci részesedését.A 4iG részvényeinek árfolyama már Mészáros Lőrinc tavaly év végi tulajdonszerzése előtt is nagyot emelkedett, a rali azonban idén is folytatódott, tavaly év vége óta 164 százalékkal került feljebb az árfolyam.