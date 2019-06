Nekimennek a technológiai óriásoknak és még az is lehet, hogy darabokra szedik őket

Versenyhatósági vizsgálatok lebegnek az amerikai technológiai óriások felett, az elmúlt napokban olyan piaci értesülések röppentek fel, miszerint a versenyfelügyelet szerepét betöltő amerikai FTC (Federal Trade Commission) és az igazságügyi minisztérium vizsgálatokat kezd a Google anyavállalatánál. Arra kíváncsiak, hogy a vállalat kereskedelmi gyakorlata nem gátolja-e a piaci versenyt. Később arról érkeztek hírek, hogy nem csak a Google anyavállalata, az Alphabet, de a Facebook és az Apple is hasonló vizsgálatokra számíthat.A politikusok egyre nagyobb nyomás alatt vannak, hogy szigorúbban szabályozzák a technológiai és a távközlési óriásokat és a jövő évi amerikai elnökválasztás előtt ez jó témát ad az elnökjelölteknek. Egy Google elleni vizsgálat népszerű lehet mindenkinél. A vizsgálatok kimeneteléről még sejtésünk sem lehet, de akár szóba jöhet az is, hogy feldarabolásra kényszerítik őket (márciusban Elizabeth Warren szenátor egészen részletes tervet tett közzé ezzel kapcsolatban).

Akárhogy is lesz, a szigorúbb szabályozás negatív hatással lehet a profitokra, így nehezebben lesznek indokolhatók a magas árazási szintek, amelyeken most a techpapírok forognak.Az elemzők megosztottak a hírekkel kapcsolatban. Nem mindenki gondolja, hogy a feldarabolás negatív lenne a vállalatoknak, a Bank of America elemzője szerint például a Google-nél hosszú távon a feldarabolás pozitív hatással lenne az értékeltségre. Hozzáteszi, hogy nem sűrűn fordul elő, hogy egy céget feldarabolásra kényszerítenek, de nem példa nélküli. Az Evercore elemzője szerint a vizsgálat rövid távon kihívásokat jelenthet a Google-nek, de nem valószínű, hogy radikális változásokat hoz majd.Az európai versenyhivatalok már eddig is agresszívan támadták az amerikai technológiai vállalatokat, milliárdos bírságokkal sújtották őket, különösen a Google-t, míg az Egyesült Államokban eddig érinthetetlenek voltak. De ennek most vége szakadhat, ugyanis sokat kritizálták az Egyesült Államokat, hogy hagyták ennyire domináns pozícióba kerülni őket. 2013-ban már vizsgálta egyszer az amerikai versenyhatóság a Google-t, hogy az internetes keresőjének dominanciája nincs-e káros hatással a versenytársakra, de végül mindenféle szankció nélkül zárult a vizsgálat.A hírekre meredek esésbe kezdtek a hétfői kereskedésben a techrészvények, az úgynevezett FAANG papírok 137 milliárd dollárt veszítettek értékükből. Az Alphabet árfolyama 6 százalék feletti eséssel zárta a napot, január 3-a óta nem látott mélyponton, így 47 milliárd dollárt vesztett piaci kapitalizációjából, a Facebook pedig 7,5 százalékot esett, ami 38 milliárd dolláros mínuszt jelent.

Az Amazon 4,6 az Apple pedig 1 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot. A befektetők ijedtsége érthető, hiszen bármi is lesz a kimenetel, a technológiai óriásvállalatok hosszú és megjósolhatatlan kimenetelű vizsgálatokra számíthatnak.