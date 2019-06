Nem javul a hangulat, eséssel indulhat a csütörtöki kereskedés Európában 2019.06.13 08:35

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A szerdai piacnyitást követő iránykeresés után lefelé csorogtak a tengerentúli tőzsdék, a hangulatra továbbra is az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos bizonytalanság nyomta rá bélyegét, miután Donald Trump korábban azt nyilatkozta, hogy addig nem lépne előre a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodásban, amíg Kína több fontos kérdésben nem hajlandó a kompromisszumra, bár további részletekkel ezzel kapcsolatban az amerikai elnök nem szolgált. Ugyanakkor a vártnál gyengébb inflációs adatsor továbbra is napirenden tartotta a Fed esetleges kamatcsökkentésével összefüggő várakozásokat, bár a monetáris lazítás gondolata ezúttal nem hozta lázba a piaci szereplőket, a Dow végül 44 pontos esés után 0,2 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,2 százalékos eséssel zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékos eséssel fejezte be a hét harmadik napját.

Nagyot esett szerdán a magyar tőzsde, a BUX 2,1 százalékos mínuszban is járt a nap folyamán, majd a piaczárásra a korábbi esés egy kis részét ledolgozta a hazai részvényindex. A BUX végül 642 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek kivétel nélkül eséssel zártak. Az OTP 2,4 százalékos esés után 12 110 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 2,1 százalékkal került lejjebb, a telekomcég részvényei 418 forinton fejezték be a szerdai kereskedést. A Mol mindemellett 0,8 százalékos esés után 3 280 forinton zárt, míg a Richter 0,8 százalékos esést követően 5 060 forinton búcsúzott a hét harmadik napjától.

Mik az előjelek mára?

Vegyesen teljesítettek az ázsiai részvényindexek csütörtökön, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők egyre kevésbé bíznak abban, hogy a június végi, oszakai G20-as csúcson az USA és Kína meg tud majd állapodni a vitás kereskedelmi kérdésekben. A Nikkei 0,5 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,7 százalékkal került feljebb, a pozitív kivételt 0,2 százalékos erősödésével a sanghaji részvényindex jelentette. Ázsia más részein nem volt egyértelmű az irány, a szingapúri tőzsde stagnál, míg a dél-koreai Kospi 0,3 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek néhány pontos mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 24 pontos esése 0,2 százalékos esést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A nap folyamán beérkező, európai ipari termelési statisztikákat és az amerikai munkaerőpiaci adatsort leszámítva nem érkezik kiemelt makroadat, így a befektetők számára továbbra is az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos új hírek lehetnek a leginkább meghatározók.

Mire érdemes ma figyelni?

A KSH csütörtökön teszi közzé a részletes áprilisi ipari termelési adatsorát, míg Németországból a májusi inflációs statisztikákra és az eurozónából beérkező ipari termelési adatokra figyelnek a befektetők, míg az Egyesült Államokból a heti munkanélküli segélykérelmek számát publikálják majd.

