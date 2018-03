Nem lesz gond a gázellátással az Energiahivatal szerint

Az öt gáztorozó között található az úgynevezett biztonsági, stratégiai készlet, ami a kormányzati döntésnek megfelelően 1,2 milliárd köbméter gázt tartalmaz, ehhez eddig nem kellett hozzányúlni - emelte ki.Szavai nincsenek teljesen összhangban azokkal a számokkal, amelyeket a Magyar Földgáztároló Zrt. és az MMBF Zrt. készletadatait alapján írt meg kedden a Magyar Nemzet. Ez alapján szinte teljesen kiürültek a hazai kereskedelmi földgáztárolók. A 4,4 milliárd köbméter összkapacitású állami tulajdonú tárolók - a zsanai, a hajdúszoboszlói, a pusztaedericsi és a kardoskúti - töltöttsége alig haladja meg az öt százalékos szintet. Így már csak 220 millió köbméter földgáz van a befogadókban, ami a jelenlegi napi 65-70 millió köbméter körüli felhasználás mellett három-négy napig fedezné az ország szükségleteit. A szőregi biztonsági tároló készletei is leapadtak, ott a jogszabályban előírt 1,2 milliárd köbméter vésztartalékot valamivel meghaladó mennyiség lehet a lap által idézett szakemberek szerint.A magyar kormány azonban vélhetően a Gazprom számára is végzett bértárolást, és bár a tavaly nyáron kötött szerződés konkrétumai sem ismertek, a lap értesülései szerint csaknem egymilliárd köbméter gáz bértárolásáról születhetett alku.A helyzet egyértelműsítése érdekében megkerestük az FGSZ-t, egyelőre azonban nem kaptunk választ kérdéseinkre.Scherer Zsolt arról is beszámolt, hogy Magyarország napi gázfogyasztása több mint 40 millió köbméter, ebből a lakosság körülbelül 20 millió köbmétert használ fel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a gázrendszer kapacitása napi majdnem 200 millió köbméter.