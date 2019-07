Németország megbüntette a Facebookot

A bemutatott beszámoló nem ad határozott és áttekinthető képet a cégről és arról, hogy a jogsértő tartalmakkal szemben hogyan járnak el

A hatóságok szerint az internetes óriásvállalat megszegte azt a törvényt, amely tavaly január óta előírja, hogy az online vállalatok fél évente jelentést tegyenek közzé arról, hogy mennyi jogsértő tartalmat regisztrálnak. A Facebook a BfJ szerint csak az illegális tartalmak töredékéről adott számot.A hatóságok azt is felróják a közösségi oldalt üzemeltető amerikai cégnek, hogy az oldalon két jelentési lehetőség létezik az illegális, gyűlöletkeltő tartalmak jelentésére. Az egyik, könnyen megtalálható pusztán a cég számára jelöli meg a kifogásolt bejegyzést, de a törvény által megkövetelt bejelentőlap nehezen található meg a Facebookon. A BfJ emiatt arra következtet, hogy a bejelentett jogsértések száma is elmarad a valóstól. A hatóság hangsúlyozza, hogy a jogsértő, gyűlöletkeltő tartalmak bejelentésére szolgáló eszköznek áttekinthetőnek és egyértelműnek kell lennie.A BfJ azt is sérelmezi, hogy nem világos, hogy a bejelentett tartalmakat a felhasználók jelzései alapján hogyan kezelik, mi alapján dől el, hogy egy bejegyzést végül töröl-e a közösségi oldal.- állapítja meg a BfJ.Az ARD német közszolgálati csatorna külön kiemeli, hogyA bírság egyelőre nem jogerős. Az amerikai óriásvállalatnak még lehetősége van jogorvoslati kérelemmel élni."Mi a Facebooknál sosem leszünk képesek teljes mértékben elejét venni annak, hogy rossz emberek valóban szörnyű dolgokat mondjanak egymásnak" - reagált a ZDF megkeresésére a vállalat nemzetközi szóvivője, Nick Clegg. A közösségi oldalakon közzétett gyűlöletkeltő bejegyzésekkel szembeni kötelezettségeket lefektető törvény tavaly óta hatályos Németországban. Ennek értelmében a közösségi oldalaknak a bejelentést követő 24 órán belül törölniük azokat a tartalmakat, amelyek közzététele büntethető. Rendkívüli esetekben egy hét áll rendelkezésükre a törlésre. A törvény a fenyegetőzést, a gyalázkodást és a bűncselekményre felbujtást sem tűri el a közösségi oldalakon.