Németországban terjeszkedne az Alteo

Magyarországon ebbe érdemes befektetni, ez jó lehetőség, amit igyekszünk kihasználni, de nem szeretnék elhanyagolni a többi megújuló energiaforrást sem, így továbbra is lesznek például biomassza, vízenergia és depóniagázos projektek is.

Első helyet ért a fenntarthatósági jelentés Az Alteo először az idei évben állította össze komplex fenntarthatósági jelentését - a jogszabályi előírásokat megelőzve -, amely a Deloitte Magyarország Zöld Béka Díjának a legjobb első jelentés kategóriájában első helyet szerzett. A 2000-ben alapított Zöld Béka Díj elismerést a nem pénzügyi jelentések készítése terén tanúsított kiemelkedő teljesítmény elismeréseként kapják a vállalatok. A bíráló bizottság döntését négy dimenzió vizsgálata alapján hozta meg, ezek a fenntarthatósági teljesítmény és stratégiai vállalások, a lényegesség, a tartalom és a kommunikáció szerkezete és kreatív jellege voltak. A versenyben az előző egy vagy két pénzügyi évet lefedő jelentésekkel lehetett pályázni.

Az egyik fő növekedési terület az Alteo számára a napenergia, amivel kapcsolatban a cégvezető az interjúban azt mondta,A társaság megújuló erőművi portfóliójában decemberben jelent meg az első üzemelő naperőmű az alternatív gázos egységek, valamint a víz- és szélerőművek mellett, miután szerződést kötött a Domaszék 2MW Naperőmű Kft. üzletrészei tulajdonjogának átruházása tárgyában. A tranzakció fontos mérföldkő volt a vállalat életében ifj. Chikán szerint, amely a tavalyi tőzsdei tőkeemelés révén bevonzott forrásokra alapozva valósult meg. A 2 MW összkapacitású naperőmű négy, egyenként 495 kW teljesítményű, szilícium kristályos napelem modulok felhasználásával megépített egységből áll, és a Szeged melletti Domaszék külterületén épült meg 2017 nyarán. A teljes, 2 megawatt kapacitású naperőmű éves szinten mintegy 2400-2600 megawattóra áramot termel majd, amelyet a megfelelő engedélyek birtokában a KÁT rendszer keretein belül értékesít majd az Alteo a Mavir részére. A december elején elindított monori fotovoltaikus erőművek megvásárlása további 4 megawattal emeli a társaság naperőműves kapacitásait.A második fejlesztendő terület a vezérigazgató szerint a földgáz és virtuális erőművek iparága. A szabályozóközpontok eddig jellemzően a földgázról szóltak, ám június óta - Magyarországon először - van már szélerőmű is a cég virtuális erőművében, ami szerinte szintén fontos lépés volt.A harmadik fő irány az Alteo számára az akvizíciók folytatása. Ezenfelül két egyéb olyan területet is említett, ahol erősíteni kívánják a szerepüket: az ipari energiaszolgáltatások területe, valamint a kereskedelem.A hosszabb távú célok között szerepel optimalizálni a cégstruktúrát, ezáltal növelni a hatékonyságot; IT-fejlesztéseken is gondolkodunk, a cél, hogy egy németországi színvonalon működő vállalatot működtessünk - összegzett ifj. Chikán, aki azt is elmondta, a vállalat külföldi terjeszkedése egyik első állomásaként éppen Németországot vizsgálja. Tudás alapon akarunk kimenni, azaz nem fogunk feltétlenül vásárolni - mondta, hozzáfűzve, a folyamat kicsit lassabban halad, mint szerette volna. Szavai szerint jövőre hozhatják meg a végső döntést arról, érdemes-e belevágni az üzletbe.