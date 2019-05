Nemzetközi terjeszkedésre készül a Cyberg

A szerdai piaczárás után jelentették be, hogy a Cyberg részvényeinek kereskedését csütörtökön egész napra felfüggesztik , mert a társaság fontos bejelentésre készül, ami a cég részvényeinek árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja. A bejelentés csütörtök délután megérkezett , a cég jelentős nemzetközi terjeszkedést és külföldi tőkepiaci lépéseket is bejelentett, valamint a cég új vezetőkkel bővül a finanszírozási, az éttermi operáció, és a mesterséges intelligencia fejlesztői területeken.A társaság a rendszergasztronómiában is megvalósítaná a freemium modellt: A KAJAHU okosasztalai az ételek mellett a vendégek profilja alapján digitális tartalmakat és szolgáltatásokat is kínálnak majd, így előfizetések, jutalékok, keresztértékesítések és hirdetések formájában extra bevételek képződnek. Miután az étteremlánc eléri a kritikus tömeget, technológiai platformján keresztül digitális szolgáltatásokból lényegesen több árbevétel keletkezik, mint az éttermi működésből. Ez a franchise partnerek számára a megszokottnál nagyobb profitot eredményez, sőt a technológiai bevétel a vendégek fogyasztását is finanszírozni tudja.A társaság tervei szerint a kritikus tömeg gyors és hatékony elérését a KAJAHU márka franchise rendszerben történő terjeszkedése biztosítja, a társaság ötéves nemzetközi fejlesztési stratégiája a már leszerződött 83 egység mellé további jelentős értékesítést irányoz elő 3 fázisban, európai, amerikai, közel- és távolkeleti piacokon. A következő 1-3 év célja Anglia, Németország, Spanyolország, Franciaország, Oroszország és Olaszország Master Franchise területfejlesztési jogainak eladása. A cég tervei között szerepel az is, hogy néhány éven belül nemzetközi tőzsdén is megjelenjen.Idén, a tervezettnél korábban nyílhat meg az első ausztriai egység, Solti Gábor szakmai irányításával, aki korábban 8 évig vezette a Vapiano konyháját. A következő külföldi éttermet várhatóan Londonban nyitja meg a Region Capital Holding-gal közösen létrehozott Joint Venture.2019-ben a Cyberghez érkezik Szakács András, aki az elmúlt 17 évben a TGI Fridays amerikai láncnál töltött be menedzseri és igazgatói pozíciót európai és közel-keleti régiókban, mind franchise tulajdonos, mind franchise partneri oldalon. Szakács András feladata Operation & Traning igazgatóként a KAJAHU lánc professzionális működtetése lesz. A társaság Board Advisor megbízást kötött Kiss Konráddal, a Bitgap alapító tulajdonosával, aki mesterséges intelligenciával kiegészített rendszerek, blockchain alapú fizetési megoldások és videójátékfejlesztés terén segíti a társaságot.A Cyberg részvényeivel január közepén indult meg a kereskedés 1 800 forinton, az árfolyam a csütörtöki kereskedésben az 1 800 forintos szint közelében zárt, a társaság részvényei 1 740 forinton fejezték be a hét negyedik napját.



A CyBERG Corp. Nyrt. A 2015-ben alapított CyBERG Corp. Nyrt. a KAJAHU rendszergasztronómiai franchise tulajdonosa és fejlesztője. A KAJAHU egy digitális közösségi étteremlánc koncepció, amely a technológia és a vendéglátás összeházasításán keresztül egy egyedülálló hibrid modellként számít úttörőnek a világpiacon. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég az éttermi hálózatra építve folyamatosan fejleszti közösségi mobil szolgáltatásait és saját digitális platformját, így válik a jövőben egy adatalapú technológiai nagyvállalattá.