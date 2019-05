Nők kezébe kerültek Európa leghatalmasabb hadseregei

A globális hadiipari költekezést számon tartó Stockholm International Peace Research Institute adatai szerint 2018-ban a nyugat-európai országok közül Franciaország fordította a legtöbbet katonai kiadásokra, az Egyesült Királyság a második volt, a harmadik helyen pedig Németország állt. Mind a háromnál női vezetője van jelenleg a védelmi minisztériumnak.

Penny Mordaunt, forrás: AFP / Daniel Leal Olivas

Franciaországban a fegyveres erők minisztere jelenleg Florence Parly, aki 2017 óta tölti be a tisztséget. Az Egyesült Királyságban most vette át a védelmi miniszteri kinevezést Penny Mordaunt, Németországban pedig 2013 óta Ursula von der Leyen tölti be a védelmi miniszteri posztot.

Ursula von der Leyen, forrás: AFP / Thopmas Kienzle

A 10 legnagyobb hadászati kiadású nyugat-európai ország közül hétnél nő ül a vezetői székben, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország mellett Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában és Svájcban is. Olaszországban Elisabetta Trenta, Spanyországban Margarita Robles, Hollandiában Anna Theodora Bernardina "Ank" Bijleveld-Schouten tölti be a tisztséget, Svájcban pedig Viola Amherdé a pozíció az idei évtől.

Florence Parly (jobb) és Elisabetta Trenta (bal), forrás: AFP / Geoffroy Van der Hasselt

Spanyolországban már három női vezetője volt a védelmi minisztériumnak, és korábban Norvégiában 8 éven át vezette nő a védelmi minisztériumot. Az Egyesült Államokban, ahol évi 600 milliárd dollárra, illetve Kínában, ahol 250 milliárd dollárra rúg a védelmi minisztérium éves büdzséje, még soha nem neveztek ki nőt vezetőnek.