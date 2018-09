Növekedési és osztaléksztorit is kínálnak a Wallis autós cégei az Alterában

Müllner Zsolt a cégcsoport bemutatásakor kitért arra, hogy a csoporthoz tartozó Alteót már eleve úgy alapították, hogy ott legyen a tőzsdén, mostanra a vállalat a BÉT Prémium kategóriájába került. A csoporthoz tartozik a Wing is, amelyik az egyik legfontosabb kötvénykibocsátó a BÉT-en, de a Praktiker is, amelyet 2015 végén akvirálták. A Wallishoz tartozik a Graboplast is, amelynek a tőzsdéről történő kivezetésben vett részt a Wallis, de ha ismét vonzó lesz a környezet, újra visszavezethetik a tőzsdére a vállalatot.A cégcsoport egyik legfontosabb része azonban az a négy vállalatból álló autóipari érdekeltség, amely a tavaly már 190 milliárd forintos árbevételt elérő cégcsoportban a bevételek legnagyobb részét adja (tavaly 35%), ráadásul itt a legnagyobb a bevételek növekedése is. Az Alterába beapportálásra kerülő autós cégek további növekedését olyan trendek is segíthetik, mint az önvezetés vagy a carsharing, a magyar és a nemzetközi autópiac növekedése. A vállalat Magyarországon és nemzetközi szinten is további terjeszkedést tervez, elsősorban Közép-Kelet-Európában növekedne, új országokban jelenhet meg a vállalat új márkák értékesítésében vehet részt, de az akvizíciók sem kizártak. Jelenleg 10 országban van jelen a Wallis autós csoportja, idén már több mint 5 ezer autót értékesíthet, a 7. legnagyobb árbevételű vállalat lesz a magyar tőzsdén.A vállalat bevételei az elmúlt években dinamikusan nőttek, és bár a tavalyi növekedési ütem (2017-ben közel duplájára emelkedett a bevétel, 33,7-ről 66,3 milliárd forintra) valószínűleg nem ismételhető meg, de továbbra is intenzív növekedésre számít a Wallis, ezzel párhuzamosan a vállalat profitabilitása jelentősen emelkedett, a bevételek emelkedésével a profitabilitás fenntartása, növelése a cél.A növekedést a turizmus bővülése is segíti, miközben a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma az elmúlt években 10 százalék felett nőtt, a Wallis csoporthoz tartozó Sixt bevételei ennél jóval nagyobb mértékben bővültek, 2018-ra a Sixt lett az elsőszámú autókölcsönző a budapesti reptéren.A vállalat épít a nyilvános forrásbevonásra, részvény- és kötvénykibocsátás is a tervek között szerepel, a BUX-ban is fontos szerepet kíván betölteni a cég. Müllner szerint olyan vonzó a befektetési sztori, hogy nehéz lesz majd ellenállni a befektetőknek, hogy kinyissák majd a zsebüket. Müllner szerint a tőzsdei jelenlét növekedési és osztaléksztorit is kínál a befektetőknek.Müllner a tőkepiac fejlesztésének irányát jónak tartja, a kínálati, potenciális kibocsátói oldal láthatóan élénkül, de szükség lenne a keresleti oldal élénkítésére is, például az adórendszer módosításán keresztül.Az Altera árfolyama ma 0,7 százalékkal 725 forintra esett.