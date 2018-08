Növekszik az áramfogyasztás, közel a csúcs

Ezen a nyáron eddig június 21-én volt a legnagyobb az ország villamosenergia-fogyasztása, a rendszerterhelés elérte a 6358 megawattot. Az eddigi nyári csúcsterhelést 2015-ben regisztrálták, akkor július 8-án a rendszerterhelés 6457 MW volt. A rekord téli csúcsterhelés, illetve a hazai abszolút rekord az idei március 2-i volt, amikor a rendszer terhelése elérte a 6835 megawattot.A Nemzeti Közműveknél sem dőlt meg egyelőre az idei áramfogyasztási csúcs a több mint egy hete tartó hőség ellenére. Ugyanakkor egyetlen napon akkora a fogyasztás a Dél-alföldi régióban, mint egy 5000 lakosú település éves villamosenergia-felhasználása.A Nemzeti Közművek villamosenergia-elosztási területén 775 ezer ügyfél egy átlagos nyári napon 13 500 MWh áramot használ fel. Ez, az elmúlt napok kitartó 35 fok körüli hőmérséklete miatt 15 600 MWh fölé emelkedett. Idén a február végi extrém hideg időszakban, február 28-án mínusz 7,5 fokos átlaghőmérséklet miatt született a rekordfogyasztás, 15 709 MWh-val. A nyár eddigi legmelegebb napja augusztus 8-a volt. Az előrejelzések alapján ez a csúcs akár 24 órán belül megdőlhet.Munkanapokon több villamos energiára van igény, mint hétvégén, mivel a hőségben nem csak az otthonokban, hanem a munkahelyeken, intézményekben, kereskedelmi egységekben is működnek a légkondicionáló berendezések. Az NKM szerint tévhit, hogy nyáron, a kánikula idején a hűtőberendezések folyamatos működésével jelentősen megugrik az áramfogyasztás. Ilyenkor ugyan a csúcshőmérséklet csúcsfogyasztást is hozhat, de ez általában csak rövid időszakra korlátozódik. Télen a fűtési rendszerek üzemeltetése és a világítás tartósan magas villamosenergia-felhasználással jár, a kiugró fogyasztási értékeket is általában ilyenkor szokta regisztrálni az áramszolgáltató.