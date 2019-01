Nyakunkon a félelmetes összeomlás, vagy csak pánikkeltés az egész?

Elbocsátások és profit warningok

Először vegyük sorra a vállalatok jelzéseit, összegyűjtöttük a januárban bejelentett fontosabb elbocsátásokat és profit warningokat a leginkább érintett szektorokból.Az év meglepetése volt eddig az Apple profit warningja, a vállalatnál ugyanis nem fordult elő az elmúlt két évtizedben, hogy kénytelen lett volna lefelé módosítani a korábbi várakozásait. A menedzsment indoklása szerint nem számítottak rá, hogy ilyen mértékű lesz a gazdasági lassulás Kínában. Azért negatív előjelek már voltak, például amikor tavaly az Apple beszállítói sorra waringoltak "egyik nagy ügyfelük" megrendeléseinek visszavágása miatt. Az Apple ott tart, hogy a hírek szerint egyes divízióiban már a munkaerőfelvétel visszafogását fontolgatja.De az Apple-nél nem állt meg a sor. Az erősen ciklikus technológia szektorban az elmúlt hónapokban felerősödtek a növekedéssel kapcsolatos aggodalmak, és a jelenlegi jelentési szezon számai szerint nem alaptalanul. Az Apple bejelentését követte a Samsung és az LG profit warningja januárban, mind a két cég drámai profitcsökkenésről számolt be a negyedik negyedévre év/év alapon. Nem túl jó jel az sem, hogy a kínai internetes kereskedelmi óriás, az Alibaba szintén a kínai lassulásról beszélt a napokban, de a cégvezető hozzátette, hogy ez egy természetes folyamat, hiszen nem növekedhet a végtelenségig 7-8 százalékkal a kínai gazdaság.Ha bizonyítékot keresünk arra, hogy az autóipar elkezdett lassulni az elhúzódó felívelő időszak után, nem lesz nehéz dolgunk: a múlt héten szinte egyszerre jelentette be a Ford és a Jaguar a leépítéseket.A Ford egy komoly reorganizációs tervet vázolt fel, amelynek részét képezi egy több ezer főselbocsátás, a kivonulás a nyereséget nem termelő piacokról és a veszteséges modellek leépítése. Néhány órával később a Jaguar közölte, hogy 4500 alkalmazottat bocsát el, vagyis teljes munkaerejének 10 százalékát, főként a nagy-britanniai telephelyein. Esetében az indok az volt, hogy a vállalatnak geopolitikai és szabályozói kihívásokkal kell szembenéznie és a hosszú távú növekedés fenntartása érdekében van szükség a leépítésre. Bár nem mondta ki a cég, de vélhetően a kínai értékesítések gyengélkedése is fáj a vállalatnak, a legnagyobb külföldi piacán ugyanis 40 százalékkal zuhant éves szinten a járműveinek értékesítése a legutóbb lezárt negyedévben.Hiába úttörő elektromos autógyártó, a Tesla sem marad ki a sorból: 7 százalékos leépítést jelentett be a napokban.A bizonytalan gazdasági környezet a repülés iránti keresletet szintén visszaveti, így a gazdasági lassulás egyik jó indikátora lehet a légitársaságok pénzügyi teljesítménye. A helyzet persze nem ennyire egyszerű, hiszen általánosságban valóban nem kedvez a gazdasági lassulás a légitársaságoknak, viszont ilyen környezetben jellemzően az olajárcsökken, ami pedig profitszinten sokat jelent, hiszen a légitársaságok működési költségei közül az üzemanyag a legnagyobb súlyú. Ráadásul a diszkont légitársaságoknak akár segíthet egy gazdasági válság, az utazókat ugyanis az olcsóbb megoldások felé tereli, így fordulhatott elő, hogy a 2008-as válságban a Ryanair és a Wizz Air fenn tudta tartani az utasforgalom kétszámjegyű bővülését. Más kérdés, hogy milyen áron kelnek el ilyenkor a jegyek, mekkora profittal lehet őket eladni.Mindenesetre nem túl jó jel, hogy az év elején az American Airlines bejelentette, hogy a 2018-as eredménye elmaradt a menedzsment várakozásairól, elsősorban a belföldi jegyárak alakulása miatt. Egy héttel korábban hasonló okok miatt a másik nagy amerikai légitársaság, a Delta Airlines is warningolt. A napokban pedig a Ryanair csökkentette az éves profitvárakozását, három hónap alatt már másodszor, amit szintén a vártnál alacsonyabb jegyárakkal indokolt.Még konkrétabb jelzés a lassulásra a FedEx warningja, főként annak fényében, hogy a társaság mindössze három hónappal korábban emelte meg a prognózisait. A szállítmányozási cég a 2019-es EPS-várakozását vágta vissza, olyannyira, hogy a friss, 16,6 dolláros érték még a legpesszimistább elemzői várakozásoknál is alacsonyabb. A vezetőség a kereskedelmi háború és a globális gazdasági környezet gyengülésével indokolta a lépést, ami ijesztő, hogy mennyire gyorsan változott meg a véleményük, hiszen egy negyedéve még jóval optimistábbak voltak.A kiszámíthatatlanabbá váló piacok hatással voltak a nagy ipari vállalatok üzleti döntéseire is, a United Technologies például felfüggesztette a biztonsági és tűzbiztonsági üzletágának értékesítését, amit a piaci volatilitással indokolt.A volatilitással és a piaci versennyel küzdenek az alapkezelők is, a legutóbb a BlackRock jelentett be leépítést. A tervek szerint 500 főt, vagyis globális munkaerejének 3 százalékát bocsátaná el, ami 2016 óta a legnagyobb mértékű elbocsátás a cégnél. Az AQR Capital Management az elmúlt egy évben mutatott gyenge teljesítménye után jelentett be elbocsátást a közelmúltban, a State Street Corp. pedig azt tervezi, hogy a senior menedzsmentje 15 százalékától megválik.Világszerte szenved a kiskereskedelmi szektor. A német diszkontláncok versenye az általános, iparági szinten alacsony profit marzsokat még tovább romolja, miközben az online szolgáltatások fejlesztése jelentős erőforrásokat von el, a luxuscikkek forgalmazói pedig már érzik a kínai lassulást. A karácsonyi szezon nem volt olyan erős, mint remélték, az amerikai Macy's és a Kohl kiábrándító értékesítési számokat közölt, ami felerősítette a félelmeket, hogy a kamatemelések és a kínai kereskedelmi háború visszavetheti a lakossági fogyasztást. Különleges a brit kiskereskedelmi cégek helyzete, például a Tesco, ahol a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság sötétíti tovább a képet.