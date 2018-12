Nyolc emeletes vonatot rendelt meg a MÁV

A KISS-ek A kétszintes motorvonatok korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, wifivel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd. Az emeletes motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérült WC lesz, a multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak (a kerékpárhelyek száma további 24 darabbal bővíthető rugalmasan, igazodva ezzel a kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez).



A KISS-ek a legutóbbi biztonsági szabvány szerint készülnek, és a gyártó ellátja őket az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós forrásokból felújított vasútvonalakon - a pályaparaméterektől függően - a 160 km/h engedélyezett sebesség ténylegesen kihasználható legyen. A KISS vonatok üzemeltetési szempontból kivételes rugalmasságot biztosítanak a vasúttársaság számára, ugyanis a járművek a MÁV-Start kötelékében üzemelő 123 darab - szintén Stadler gyártmányú - FLIRT motorvonattal is kompatibilisek, ezért akár szinkronüzemben is összekapcsolhatók.

A MÁV-Start 2019 végétől 11 darab nagykapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb Budapest-Vác-Szob és Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalakon. A KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonatok 600 ülőhelyes, emeletes vonatok, emlyek 160 km/h engedélyezett sebességgel közlekedhetnek, 95 százalék feletti rendelkezésre állással üzemelnek.A Stadler által gyártott, KISS elnevezésű emeletes jármű első három kocsiszekrénye már megérkezett a Dunakeszi Járműjavítóba (DJJ), ahol a betétkocsik összeszerelését és a járművek üzembe helyezését is végzik. Ma ugyanitt írt alá szerződést további 8 darab KISS megrendeléséről a MÁV-Srat és a Stadler. A második ütem járművei 2021 elejéig állhatnak forgalomba.A két cég a nagy kapacitású motorvonat beszerzéséről még tavaly áprilisban írt alá keretmegállapodást. A motorvonatok megvásárlására, azaz eseti szerződések megkötésére és teljesítésére a keretmegállapodás időtartama alatt, annak aláírásától számított nyolc éven belül kerülhet sor. A szerződés összesen 40 motorvonat lehívására biztosít lehetőséget. Ebből 19 darabot rendelt meg a vasúttársaság, amelynek közel 100 milliárd forintos forrásigényét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP) finanszírozza. A vasúttársaság célja a fennmaradó 21 darab mielőbbi lehívása is.2018 októberében a vasúti hatóság kiadta az új járművek előzetes típusengedélyét, így megkezdődött a kocsiszekrények hivatalos átvétele. 2018 végéig három jármű 18 db kocsiszekrényét veszi át a MÁV-Start, amelyből eddig három kocsiszekrény érkezett Dunakeszire. A MÁV-Start a második szerződés aláírásával 2021 elejéig összesen 19 darab nagy kapacitású motorvonatot állít forgalomba a legforgalmasabb váci és ceglédi vasútvonalakon. Az új járműbeszerzésekkel ezeken a vonalakon már teljes mértékben modern motorvonatokkal lesz megoldható az utasszállítás. Az első 11 KISS várhatóan már 2019 végétől utasokat szállíthat a váci vonalon. A két vasútvonalon a jól gyorsuló és lassuló járművek révén a menetrend stabilabban tartható majd, nemcsak az elővárosi, hanem a távolsági szakaszokon is. Csökkenhet a menetidő, és a modern, komfortos beltérnek köszönhetően javulhat az utasok elégedettsége is