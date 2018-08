Olyan megoldás terjed, amely olcsó napenergiával hozza el a rezsicsökkentést

A cég az ügyfélnek sms-t küld abban az esetben is, ha az árak negatívvá válnak a piacon, és az ügyfelek pénzt kapnak azért, ha ekkor vételeznek áramot

Az országban 2014 óta kötelezik a közműtársaságokat, hogy kínáljanak dinamikus árazású szerződéseket az ügyfeleknek.

A legtöbb áramszolgáltató már régóta ajánl olcsóbb éjszakai tarifát a fogyasztóknak, de a dinamikus árazás új szintre emeli az árampiachoz való alkalmazkodás előnyeit. A dinamikus árazású szerződések vagy napszakhoz (és héten belüli időszakokhoz) kötik a tarifákat, vagy egészen rövid, órás, de akár félórás csomagokat kínálnak a fogyasztók számára. Az elv mindkét esetben ugyanaz: a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya alapján eltérő árakat kínál az egyes időszakokban - a legalacsonyabb áron azokban az időszakokban lehet az áramhoz jutni, amelyekben a legalacsonyabb a rendszerterhelés, vagyis a kínálathoz viszonyított kereslet.A Reuters által bemutatott brit Octopus Energy nevű startup márciusban jelent meg a piacon egy olyan ajánlattal, amely 30 perces csomagokban kínál áramot, a nagykereskedelmi piac azonnali áraihoz kapcsolódóan.- ez akkor fordulhat elő, amikor extrém mennyiségű nap- vagy szélenergia zúdul hirtelen a rendszerre - igaz, ez nem valami gyakori. Az egyelőre kísérleti tarifával a cég állítása szerint egy átlagos brit háztartás éves fogyasztása akár 210 fonttal is mérsékelhető.A változó árazás igénybevételének feltétele az okos mérők elterjedése, amely már Magyarországon is évek óta téma. Spanyolországban a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, 2017 végén pedig már mintegy 28 millió okos mérő működött a háztartásokban.Ezek kínálatában napjainkban elérhetők is a helyi áramtőzsde egyórás azonnali árához kötött szerződések, amelyekben a társaságok árrését központilag szabályozzák.Az olcsó áramnak persze megvan az az ára, hogy a fogyasztást ténylegesen akkorra kell időzíteni, amikor az ár kedvezőbb, ami bizonyos fokú alkalmazkodást igényel a fogyasztótól. A fogyasztó egyik leglényegesebb jellemzője viszont épp az, hogy kényelmesen szeretne fogyasztani, és ezért bizonyos felárat is hajlandó kifizetni. Spanyolországban például az Európai Bizottság adatai szerint az ügyfelek 40 százaléka vesz igénybe valamilyen dinamikus árazást. Ez azonban meglepő módon jóval alacsonyabb, mint a négy évvel ezelőtti, 60 százalék körüli arány. Ennek pedig éppen az az oka, hogy bár dinamikus árazással jóval alacsonyabb tarifák érhetők el, sok fogyasztó ugyanakkor inkább felárat fizet a kényelemért.

A dinamikus árazás további terjedésének ezért az automatizálás, a dolgok internete (IoT), valamint az intelligens mérők és háztartási berendezések elterjedése alapvető feltétele.

A javaslat arra kötelezné a közműcégeket, hogy ajánljanak fel okos mérőket és az azonnali piachoz kötődő dinamikus árazást a fogyasztóknak 2020-tól.

Így áll Európa Míg egyes országokban, mint Spanyolország (40 százalékos részarány), a kicsi, de magasan digitalizált Észtországban (30%), Finnországban (10%), valamint Svédországban és Norvégiában (néhány százalék) már jelenleg is van mód bizonyos dinamikus árazású szerződéseket kötni, addig más államok, például az Egyesült Királyság és Franciaország közműcégei csak most kezdik el követni a példát.



A közműcégek ugyan jelenleg még a fejlettebb piacokon is többnyire fix árazás mellett értékesítik a villamos energiát ügyfeleiknek, de a dinamikus árazás részesedése egyre növekszik. A Navigant Research óvatos prognózisa szerint a 2018-as 4,5 millióról az ilyen ügyfelek száma 2025-ig 75 millióra emelkedhet világszerte. A lehetőséget jelenleg elsősorban kis, innovatív startupok biztosítják a fogyasztóknak. A négymilliós franciaországi ügyfélkört kiszolgáló Engie azonban szintén kínál már rugalmas tarifájú csomagokat, egyebek mellett 30 százalékos hétvégi diszkonttal, az elektromos járművek tulajdonosainak pedig 50 százalékos kedvezmény adnak, ha éjszaka töltik járműveiket. A szintén francia EDF 30-40 százalékos kedvezmény nyújt a hétvégi fogyasztás esetén, valamint egy olyan csomagot, amelyben a tarifák a nap minden nyolc órájában módosulnak.

És ez a trend is kezd lendületet venni: az intelligens háztartási gépekkel és berendezésekkel rendelkező háztartások aránya a mai 3,5 százalékról 10 százalék fölé emelkedhet 2022-ig globálisan a Statista szerint. A fent említett brit cég olyan vállalatokkal is együtt dolgozik, mint a Samsung, annak érdekében, hogy az okos háztartási készülékek a szoftverrel kommunikálva automatikusan bekapcsolhassanak a legalacsonyabb tarifát nyújtó időszakokban.Ahhoz, hogy a fogyasztók egyáltalán úgy dönthessenek, hogy részesülni kívánnak a dinamikus árazás anyagi előnyeiből, hozzáféréssel kell rendelkezniük a megfelelő okos rendszerekhez. Az EU Tiszta Energia Minden Európainak szabályozási javaslatcsomagja kontinensszerte bevezetné a lehetőséget.A konstrukció további sorsa nem kis részben a politikai szándékon fog múlni, az azonban egyértelműnek tűnik, hogy minél nagyobb a megújuló energiaforrások aránya, annál nagyobb nyomás nehezedik majd a szabályozókra a kereslet dinamikussá tétele érdekében. Mint ahogyan az is, hogy amennyiben az átállás tömegessé válik, úgy az az egész kontinens villamosenergia-iparát átrendezheti.