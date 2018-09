Óriási napenergia-rekord dőlhet meg idén Magyarországon

A bővülés nagyrészt a 2016 végéig benyújtott KÁT-engedélyek nyomán várható, ezek alapján idén 200-300 MW új kapacitás valósulhat meg idén, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító negyedéves adatai alapján alaposan felgyorsulhatott a nagyobb naperőművek telepítése. Mindehhez a legfeljebb 50 kW beépített teljesítőképességű háztartási méretű kiserőművek is érdemben hozzájárulhatnak - mondta el a Portfoliónak Szolnoki Ádám, a Manap Magyar Napelem Iparági Egyesület elnöke. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes adatai szerint a tavalyi és tavalyelőtti 60 MW után idén 80-100 megawattal bővülhet a hazai háztartási kiserőmű kapacitás, így a teljes hazai kiépített naperőmű kapacitásnak az év végén várhatóan a felét fogják kitenni.A teljes hazai napenergia termelő kapacitás 2017 végén 310-370 MW körül lehetett. Amennyiben tehát a várt további fejlesztések megvalósulnak - év végére a magyarországi naperőmű kapacitás egy csapásra több mint meguplázódhat 2018-ban, és év végére megközelítheti a 800 MW-ot is. Ezzel sem válnánk egy csapásra napenergia nagyhatalommá, a jelenlegi listán két helyet javítva a 14. helyre jönnénk fel az EU-országok rangsorában. Persze közben az előttünk és mögöttünk álló országok is új telepítéseket hajtanak végre, így még a helyezés megőrzése sem garantált.

A hazai megújuló energia támogatási rendszer 2017 január elsejétől történő megváltozását megelőző rohamnak köszönhetően 2016 végéig több mint 2000 MW kapacitás létesítésére vonatkozó engedélykérelem futott be az energiahivatalhoz. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő többszöri meghosszabbításának köszönhetően a kérelmek nyomán 2020 végéig épülhetnek meg az új, többségükben 0,5 MW alatti termelő egységek. Bár a benyújtott igényeknek Szolnoki szerint csak mintegy 40-70 százaléka valósulhat majd meg különböző okok miatt, ez is jelentősen bővülést jelentene. Ugyanakkor Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára a minap úgy vélte, a hazai beépített naperőművi kapacitás "a következő években" közel 3 ezer megawattra nőhet.Ez azonban jelenleg kétségesnek tűnik, mivel, miközben az elmúlt három évben a háztartási kiserőmű kapacitás szépen bővült, addig ugyanez már nem állítható az 50 kW és 500 kW közötti mérettartományra. Sőt, idén újabb megtorpanás volt tapasztalható e téren, miután a kormány április végén bejelentette, hogy felfüggeszti a METáR kérelmek befogadását. 2017-ben mindössze nem egészen 25 MW-ra vonatkozó, zömmel naperőműves jogosultságot adtak ki, az idén elfogadott kérelmek alapján pedig megközelítőleg további 75 MW kapacitás épülhet. Igaz, feldolgozás alatt van további 250 MW-nyi kérelem, miután azonban ezek támogatási igénye már a 2018-ra kijelölt keret fölött van, így egyelőre kevés az esély arra, hogy ezek a tervek a közeljövőben megvalósulhassanak. (A támogatási korlát túllépésére hivatkozva idén közel 65 MW létesítésével kapcsolatos kérelmet utasítottak el).Értesüléseink szerint a megújuló energia támogatási rendszer új koncepciója heteken belül készülhet el, a korábban belengetett, az Európai Bizottsággal folytatott állítólagos egyeztetésről azonban nincs új hír.

Nem árt az óvatosság Bár jelentős költségcsökkenést is eredményezhetnek, egyúttal azonban minőségi, garanciális problémákhoz is vezethetnek a kínai napenergia ágazattal kapcsolatos fejlemények - figyelmeztet Szolnoki Ádám. Az Európai Bizottság szeptembertől visszavonta a kínai napelemekre kivetett dömpingellenes importtarifáit, ami amellett, hogy vonzóbbá teheti az európai piacot az ázsiai gyártók számára, még olcsóbbá teheti a kínai termékeket. Ugyancsak Európa felé terelheti őket Peking azon májusi döntése, amellyel a támogatásokat csökkentve 30 GW-ra korlátozták az idén Kínában telepíthető új naperőmű kapacitásokat (a tavaly telepített 53 GW után). Ez utóbbi lépés jelentős konszolidációs folyamatot indított a kínai napelemgyártó ágazatban, ami számos cég bedőlését és az árak további zuhanását eredményezi. Ez pedig óvatosságra kell hogy intse a magyar vásárlókat is, mivel a kínai iparág megrendülése a minőség gyengüléséhez, illetve ahhoz vezethet, hogy számos, ma még működő gyártó bedőlését követően az esetleges garanciaigény nem lesz érvényesíthető.

A 0,5-1 MW teljesítményű megújulós projektek elvileg további növekedési lehetőséget nyújthatnának, azonban az iparági szervezet vezetője szerint a piaci áron felül számukra rendelkezésre álló úgynevezett adminisztratív prémium még mindig nem elég vonzó a potenciális beruházók számára.Bár a METáR program az 1 MW-ot meghaladó méretű megújuló energiás projektek részére elvileg tartalmazza egy aukciós mechanizmus lehetőségét is, egyelőre azonban azt sem lehet tudni, hogy a rendszer be lesz-e vezetve, ha igen, mikor és milyen körülmények között. Ezzel kapcsolatban jelenleg az sem világos, az aukciók technológiafüggetlenek lesznek-e (ha lesznek), vagyis hogy az egyes tendereken a nap- és szélenergia projekteknek versengeniük kellene-e majd egymással. Igaz, a hatóságok továbbra sem engedélyezik szélenergia termelő beruházások létrehozását Magyarországon.Nem ez az egyetlen bizonytalansági tényező a magyar megújuló energia rendszerben. Az év elején kilátásba helyezett agrár napenergia program keretében a kormány a korábbi információk szerint legalább 300 MW naperőmű kapacitás termőföldön való létrehozását támogatná, az iparági egyesület vezetője szerint azonban inkább a "legfeljebb" a megfelelő kifejezés ebben az esetben. A program azonban még mindig nem indult el, a kormányzati források szerint a rendszer ugyanúgy fejlesztés alatt áll, ahogyan az aukciós rendszer.