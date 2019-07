Orosz házi őrizetben marad az amerikai üzletember

Az Interfax orosz hírügynökség szerint a február végén csalás vádjával őrizetbe vett üzletember ügyvédei azt kérték, hogy védencüket óvadék ellenében helyezzék szabadlábra, de a bíróság a mozgásszabadság korlátozásával járó házi őrizet meghosszabbításáról döntött.A hatóságok szerint Calvey és négy társa 2,5 milliárd rubelt (mintegy 11 milliárd forintot) sikkasztott el a Vosztocsnij Ekszpressz banktól. Az ügyészség azt állította, hogy a Baring Vostok 2017 februárjában a banknak túlárazottan adta el a Pervoje Kollektorszkoje Bjuro (PKP) nevű cég papírjait, holott tudomása volt annak 2,5 milliárd rubeles tartozásáról. A Baring Vostoknak mindkét cégben részesedése volt.A Baring Vostok 1994 óta több mint 2,4 milliárd dollárt (684 milliárd forintnak megfelelő összeget) fektetett be mintegy 70 pénzügyi, olaj- és gázipari, valamint telekommunikációs és médiavállalkozásba Oroszország és a Független Államok Közösségének (FÁK) többi tagállama területén. A cég beruházási projektjei közé tartoznak egyebek között az olyan emblematikus orosz cégek, mint az SZTSZ Media, a Yandex, az Avito és az Ozon.Az orosz gazdasági élet több vezetője és több külföldi beruházó aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ügy esetleg negatív hatást gyakorolhat a befektetői légkörre Oroszországban. Több befolyásos személy kifejezte meggyőződését, hogy Calvey ártatlan, ahogy azt maga is állítja. Az üzletember korábban kijelentette, hogy nem politikai támadás, hanem üzleti konfliktus áldozata, és kifejezte készségét, hogy továbbra is az orosz piacon tevékenykedjen. Ennek szellemében a vádlott felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy mozgásszabadságának korlátozása akadályozza befektetési alapjának hatékony működését.