Osztalékot kezd fizetni a BIF

Az éves jelentés fontosabb számai:

2017-ben 4,709 milliárd forint lett az értékesítés nettó árbevétele, ami 82 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi értéknél

az árbevétel növekedése mellett a működési költségek 32 százalékkal csökkentek, aminek oka a 2016-ban eladott nagy értékű telkek könyvszerinti értéke, valamint a meg nem valósult beruházások kivezetése

az EBITDA 2,598 millió forint lett, ez 901 millió forinttal (53 százalékkal) magasabb a 2016 évi értéknél

egyedi adózás előtti eredménye közel 2,2 mrd Ft, amiből 694 millió Ft a SZIT adózási rendszert megelőző tevékenységből származik

a társaság adó 28 millió forinttal csökken, 2017-ben 45 millió forint várható, aminek oka, hogy évközben a társaság szabályozott ingatlanbefektetési előtársaságként nyilvántartásba vételre került

Megugrott a bevétel

A társaság jövedelemtermelő ingatlan portfoliójának bevétel növekedését segítette a kedvező ingatlanpiaci környezet, így a működő irodakapacitásokban sikerült jelentős kihasználtság és hatékonyságnövekedést elérni, melynek eredményeképpen az irodaterületek és parkolóházak bérbeadásából származó jövedelem 17%-kal emelkedett.A 80 százalék feletti bevételnövekedés köszönhető volt annak is, hogy a Harsánylejtő második üteme átadásra került és a lakások nagy része már az előértékesítés során elkelt - mondta el a Portfolio-nak Sajgál Gábor vezérigazgató.

Forrás: BIF éves jelentés

A SZIT előszobájában a BIF

2017. október 20-i hatállyal bejegyzésre került a társaság Szabályozott Ingatlanbefektetési Előtársaság (SZIE) státusza.

Mik azok a SZIT-ek? A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényt 2011-ben hirdették ki, a Nyugat-Európában népszerű cégforma (Real Estate Investment Trust, REIT) bevezetésével az volt a cél, hogy tőke áramoljon az ingatlanszektorba, ezt a célt pedig különböző adóelőnyökkel érte volna el a szabályozó. A 2011-es, eredeti szabályozás azonban szigorú feltételeket szabott a SZIT-ek működésének, ezért 2017-ig egy ilyen társaság sem jött létre, amit a szakma szereplői részben azzal magyaráztak, hogy a feltételrendszernek (az induló tőke legalább 10 milliárd forint legyen, a társaság számviteli beszámolójában kimutatott hitelek nem haladhatják meg a SZIT portfóliójában lévő ingatlanok értékének 70 százalékát, az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül ki kell fizetni) nehéz megfelelni, a szakma ezért az elmúlt években a szabályozás felülvizsgálatát, a magyarországi ingatlancégek működési sajátosságaihoz való igazítását szorgalmazta. Erre tavaly került sor, az Országgyűlés június 13-án szavazta meg azt a törvénymódosítást, amely kedvezőbb szabályrendszert szab a SZIT-té alakuló társaságok számára, a jogszabállyal a jogalkotó több ponton egyértelművé tette a SZIT-ek létesítésére és működésére vonatkozó jogszabályi követelményeket, ezzel könnyítve meg a kedvezményes adózási státusz eléréséhez szükséges feltételek teljesítését és fenntartását.



Ezek a társaságok a 2011-es szabályozásban lefektetett módon mentesülnek a társasági adó és a helyi iparűzési adó megfizetése alól, ráadásul a SZIT-eknek csupán 2 százalékos ingatlanszerzési illetéket kell fizetniük, ha pedig az ingatlanokat kapcsolt felektől szerzik, akkor illetékmentesség is megilleti őket, és nem módosult az a szabály sem, hogy a SZIT-eknek az osztalékként kifizethető eredmény legalább 90 százalékát elérő mértékű osztalékot kell fizetniük. A jogalkotó azonban több ponton is könnyített a SZIT-ekkel kapcsolatos szabályokon, így például az induló tőke összege 5 milliárd forintra csökkent (a konszolidált mérleg alapján kell számítani), de változott a közkézhányad részesedési korlátra vonatkozó szabály is, a kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvénnyel rendelkező vállalatok esetében ugyanis elégséges, ha a jegyzet tőke névértékéhez viszonyítva legalább 25 százalékot tesz ki a névérték maximum 5 százalékát tulajdonló kisrészvényesek részvényeinek az aránya, de a módosított jogszabály dolgozói részvények kibocsátását is lehetővé teszi, és nincs már korlátozás a SZIT-részvények névértékének minimumára vonatkozóan sem. Fontos változás az is, hogy nincs már szakirányhoz kötve az, hogy milyen képzettséggel kell rendelkezniük a szabályozott ingatlanbefektetési társaságoknál dolgozó vezető állású személyeknek.

Fejlesztések és akvizíciók

A társaság 2017 májusában az A-Híd Zrt.-vel 4 db generálkivitelezői szerződést írt alá a Budapest, III. kerületi Harsánylejtőn elhelyezkedő négy darab építési telken földszint + 2 szint lakások és 1 terepszint alatti teremgarázst tartalmazó, 5 lakásos lakóépületeknek a kivitelezési, építési, szerelési munkáinak a kulcsrakész állapot erejéig történő elvégzésére vonatkozóan.

2017 novemberében megvásárolta a Budapest, belterület V. ker. 24408/4 hrsz. alatti, kivett irodaházként nyilvántartott, 1052 Budapest, Türr István utca 6. szám alatt elhelyezkedő ingatlant. A K&H Banknak 2012- ig a székházaként szolgáló emblematikus, közel 15 000 négyzetméteres épület teljes mértékben illeszkedik a társaság ingatlan portfóliójába, és annak megvásárlását, illetve hasznosításának megkezdését követően a közvetlen szomszédságában lévő és a társaság tulajdonában álló Budapest, V. ker. Aranykéz utca 4-6. szám alatti Aranykéz Parkolóház feltöltöttségét és így annak forgalmi értékét is várhatóan jelentős mértékben megnöveli a társaság várakozásai szerint. Az ingatlan kiváló lokációval rendelkezik, így annak tervezett részleges felújítását, átalakítását követően az igazgatótanács várakozásai szerint az könnyen és rövid időn belül magas bérleti díjért bérbe adható lesz - áll az éves jelentésben.

A 2017. év rendkívül mozgalmas, ugyanakkor eredményes éve volt a társaságnak. A tulajdonosok a 2016. december 23-ai közgyűlésen egy a korábbi, a meglévő ingatlanvagyon értékesítését célként kitűzött stratégiával szakítva egy teljesen új, az ingatlanvagyon intenzív fejlesztését és ezáltal a társaság jövedelmezőségét javító fejlődési pálya megvalósításának kidolgozására kérték fel az igazgatótanácsot. A management által kidolgozott új üzleti stratégia a társaság igazgatótanácsa által 2017. januárjában elfogadásra került, a 2017. év üzleti tevékenysége már ezen új fejlesztési stratégia megvalósítása mentén zajlott

94 forintos osztalék jöhet

Ez a jelenlegi árfolyammal számolva 5,2 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Voltak saját részvény vásárlások

Az év egyik fontos eseménye, hogyEttől a dátumtól kezdődően működését a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (SZIT törvény) előírásainak megfelelően végzi. A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásnak (SZIE) 2018. december 31-ig kell megfelelnie a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó valamennyi feltételnek.A társaság a SZIT összes feltételrendszerének teljesítéséig, melynek végső határideje 2018. december 31., SZIT előtársaságként (SZIE) működik, azonban ez alatt az átmeneti, előtársasági időszak alatt is élvezi a SZIT adózás előnyeit.A 2016-ban megfogalmazott új stratégia lényege, hogy a meglévő ingatlanvagyon értékesítése helyett arra fókuszál a cég, hogy a jövedelemtermelő ingatlanvagyont fejlesszék, akár akvizíciókkal is megtámogatva.Az év fontosabb eseményei:- olvasható az éves jelentésben.A társaság közgyűlése a 2018. április 26. napján megtartandó közgyűlésén fog dönteni a SZIT törvény által szabott keretek között kifizetendő osztalék mértékéről. A társaság menedzsmentje a SZIT törvényben foglalt jogszabályi kötelezettségeken túlmenően arra fog javaslatot tenni, hogy a társaság a 2017. üzleti évben - és nem kizárólag a SZIE időszak alatt - elért eredményének 90%-át elérő mértékű osztalék kifizetéséről határozzon. A kifizetni javasolt osztalék mértéke az előzetes, nem auditált, mérlegadatok alapján - figyelembe véve a társaság saját tulajdonában lévő részvényállomány jelenlegi mértékét - várhatóan el fogja érni a 94 Ft/részvény összeget. (A SZIE előtti időszakra is 90 százalékos osztalékfizetési rátával.)A 2016-os év után a BIF nem fizetett osztalékot.A 2017. évben a társaság két alkalommal, 2017. július 4-én 1,7 millió darab 2017. október 27-én 3,064 millió darab BIF részvényt vásárolt meg. A tranzakciók eredményeképpen társaság tulajdonában lévő saját részvények aránya 18,83 %-ra növekedett.