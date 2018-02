Paks 2: az államtitkár szerint az jelentene kockázatot, ha nem lenne orosz hitel

A teljes 10 milliárd eurót nem hívtuk most le. Nem is fogjuk egyben sosem lehívni, hiszen ezt az összeget csak a Paks 2 projektre lehet felhasználni, a munkálatok előrehaladásának megfelelően. Tehát itt nem arról van szó, hogy Oroszország átutalt nekünk 10 milliárd eurónyi hitelt és abból fizetjük a számlákat, hanem a számlák összegének 80%-át (amikor azok esedékessé válnak) az orosz hitelkeret igénybevételével fedezzük, és a lehívott összeget az orosz fél a magyar állam Oroszországban vezetett számlájára tartozásként bekönyveli. (...)



Amikor megkötöttük a magyar-orosz finanszírozási megállapodást, a magyar állam a pénzpiacokon 5-10 éves futamidőre 5-6% kamat mellett tudott forrást bevonni. Az akkori nemzetközi kamatkörnyezet, az ország akkori pénzpiaci megítélése magasabb kamatköltségeket eredményezett. Ma sokkal alacsonyabb költségen tudjuk hazánkat finanszírozni, az Államadósságkezelő Központ rövid futamidőre 0% átlagkamat közelében, 5-10 éves futamidőre pedig akár 2% alatti kamattal tud forrást bevonni. De ez folyamatosan változik, és nem jelenti azt, hogy a piacról most tudnánk hasonló feltételekkel, 30 évre 10 milliárd eurót bevonni. (...)



A magyar-orosz finanszírozási megállapodás egy biztonsági védőháló, ami a projekt sikeres megvalósítását támogatja. Igazán jelentős pénzpiaci kockázatot éppen az jelentene, ha nem állna rendelkezésre ez a 31 éves futamidejű hitel, s azon kellene aggódnunk, hogy az építkezés legintenzívebb éveiben lesz-e a piacon kellő mennyiségű, megfelelő kondíciókkal rendelkezésre álló forrás

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden jelentette be , hogy a kormány döntése alapján Magyarország él a magyar-orosz államközi szerződésben rögzített jogával és előtörleszti a Paks 2 beruházásra eddig lehívott orosz hitelt. A bejelentéssel, illetve általánosságban az orosz hitellel és feltételeivel, költségeivel kapcsolatban felmerült számos aggályra blogjában reagált Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár is, aki szerint a magyar-orosz államközi finanszírozási szerződés megfelelő keret a Paks 2 projekt megvalósításához; az előtörlesztés pedig a szerződés rugalmasságát bizonyítja: szabadon dönthetünk a számunkra kedvezőbb finanszírozási forrás felhasználásáról.- írta az államtitkár.