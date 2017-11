Paks 2: Érdekes részleteket tartalmaznak a nyilvánosságra került dokumentumok

a Bizottság tisztviselői súlyos aggályokat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány a több mint 12 milliárd eurós beruházást pályáztatás nélkül ítélte oda az orosz állami tulajdonú Roszatomnak. A dokumenumok azonban arra is utalnak, hogy a Bizottság végül politikai okokból zárhatta le a Paks 2 közbeszerzésének hiányával kapcsolatos kötelezettségszegési eljárást.

A technikai kizárólagosság érve, amelyet végül a Bizottság is akceptált, meglepő módon csak két évvel a projekt hivatalos megalapítása, vagyis az államközi szerződések 2014-es moszkvai aláírását követően, 2016 tavaszán merült fel.

1) a Westinghouse Electric, a Roszatom tengerentúli riválisa már készen állt az ajánlat beadására, és a magyar kormánnyal is tárgyalt az ügyről;

2) hogy a Bizottság végül Paks 1-től független beruházásként engedélyezte a projektet, tehát annak technikai hátterétől elkülönítetten is megvalósíthatónak, sőt, megvalósítandónak tartotta.

1) Folytatni a kötelezettségszegési eljárást

2) Elfogadni a technikai kizárólagosságra vonatkozó érvelést - amennyiben a magyar kormány az ezt alátámasztó érveket bocsát rendelkezésre

3) Elfogadni, hogy a pályáztatást csak később, a beszállítói kör kiválasztása során alkalmazzák - bár ez nem felel meg az uniós szabályozásnak

4) A 2) és a 3) opció egyfajta kombinációja egy "globális" politikai megoldás keretében.

Hogy lesz ebből 40%? A dokumentumokat kikérő Jávor Benedek szerint a Bizottság döntései egyben azt is jelentik, hogy "az EB-nek tett engedmények árát azzal kell megfizetni, hogy magyar cégek alig vehetnek részt a beruházásban; (..) a Roszatom mindenképpen biztosítja magának, hogy az üzlet döntő része az övé legyen". Az ugyan nem derül ki a dokumentumokból, hogy a magyar kormány által a nyílt tenderre vállalt kötelező 55 százalékos részarány érvényesítésére milyen jogi kötelezettsége van a Roszatomnak, de az a képviselő szerint nyilvánvaló, hogy az 55 százalékos nyílt tender mellett "aligha érvényesíthető" az elérni kívánt 40 százalékos magyar beszállítói részvétel. (A jogi kötelezettségek ügyében Jávor szintén adatkéréssel fordult a Miniszterelnökséghez, a Paks II. Zrt.-hez és Süli János miniszterhez.) A képviselő a blogján azt írja, "kormányzati körökből származó információk szerint" ezzel a kormány és a Paks II. Zrt. is tisztában van, és komoly az aggodalom, hogy a magyar részvétel nehezen lépheti túl az 5 százalékot.

A Bizottság több mint 200 oldalnyi különféle feljegyzést, egyebek mellett emaileket és meetingek jegyzőkönyveit küldte el a magyar európai parlamenti képviselő igénylésére - közel egy évvel azt követően, hogy Jávor Benedek benyújtotta az erre vonatkozó kérvényt. Ezek megerősítik, hogyAz uniós jog azonban egyértelműen megköveteli, hogy versenypályázaton válasszák ki az ehhez hasonló projektek kivitelezőit.Lucia Caudet bizottsági szóvivő szerint azonban a döntés nem politikai célokat szolgált, az új érvek kötelezettségszegési eljárás folyamán történő felmerülése és figyelembe vétele pedig nem rendkívüli jelenség. Bármilyen, az összefüggésekre vonatkozó összeesküvés-elmélet és állítás alaptalan - idézte szavait a Politico Az mindenesetre kiderül a dokumentumokból, hogy a magyar kormány első próbálkozásai a Roszatom-szerződés megvédésére 2015 végén-2016 elején még nem értek célt Brüsszelben.Az érv szerint Magyarország igényeit - részben a Paksi Atomerőmű már működő blokkjaira tekintettel is - kizárólag a Roszatom technológiája képes teljesíteni, ezért nem írták ki a pályázatot. Mielőtt ez az érv az asztalra került volna, a magyar kormány a "technikai folytonosság" szükségletére utalt egy, a Bizottságnak 2016 januárjában küldött levélben.Többek, így a Politico szerint is, mindez azt sugallja, hogy ez az érv a szerződés 2014 év elején történt aláírásakor még nem is állhatott a kormány rendelkezésére.Ráadásul, ez az érv sem tűnik tökéletesen alátámasztottnak, ha azt vesszük, hogyA Westinghouse stratégiai és külső kapcsolati alelnöke, Michael Kirst szerint a Bizottság egész egyszerűen egy mesterségesen létrehozott logika alapján fogadta el a szerződést.A dokumentumok alapján a Bizottság és a kormány közötti tárgyalások hangvétele és légköre alapvetően megváltozott 2016 év eleje és nyara között. Míg januárban a kormány még "diszkriminációt" és "a méltányosság hiányát" emlegette, júniusban és júliusban a Bizottság már "az együttműködés jó hangulatáról és szellemiségéről" beszélt. Hogy mi történhetett az időszak során a háttérben, arra nézve ad támpontokat egy 2016 márciusában keltezett bizottsági dokumentum, amely négy opciót vázol fel a lehetséges következő lépéseket illetően:A Bizottság végül a negyedik, utolsó lehetőség mellett döntött, lezárta a versenyjogi kötelezettségszegési eljárást, majd 2017 március elején végül megadta az engedélyt a beruházásra, egy másik, az állami támogatást vizsgáló eljárás lezárását követően - annak ellenére, hogy 2015 végén még azzal az indoklással indította el az eljárást, hogy a magyar kormány a transzparens, áttekinthető folyamatot mellőzve kötött szerződést a Roszatommal.2016 április 22-én egy egyeztetésről készült jegyzőkönyv szerint a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a magyar kormány "nem tudott valódi technikai érveket" felsorakoztatni annak igazolására, hogy a Roszatom az egyetlen jó választás, és hogy érveik "elsősorban kereskedelmi jellegűek". A Bizottság szóvivője még 2016 novemberében is úgy nyilatkozott, hogy saját szakértőik következtetései alapján kérdéses, hogy valóban a Roszatom lenne-e az egyetlen, amely képes lenne teljesíteni a biztonsági és egyéb követelményeket. Aztán április 28-án már "konstruktív természetű egyeztetést" tartott a két fél, négy hónappal később pedig a Bizottság belső piaci, kereskedelmi, energiaügyi és versenyjogi osztályai megállapodtak a kötelezettségszegési eljárás lezárásában.A dokumentumok listája elérhető itt