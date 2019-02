Pénzt kap a kormánytól a Debreceni Egyetem

Palkovics László elmondta: két éve kezdődött a debreceni mérnökképzés erősítésének folyamata, s az a céljuk, hogy "legyen Debrecenben (...), s a műszaki egyetemmel versenyképes oktatási rendszer jöjjön létre".A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy 2014-ben kezdődött meg a felsőoktatás átalakítása, most pedig a magyar kutatási-innovációs rendszer átalakítása van napirenden.Megerősítette azt a törekvésüket, hogy a felsőoktatást közelebb vigyék a munkaerőpiaci igényekhez, s ebben élenjár a Debreceni Egyetem. Azt, hogy a stratégia bevált, jelzi a Continental vállalattal kialakított együttműködés is - tette hozzá.Szilvássy Zoltán, a DE rektora azt mondta, hosszas, személyes műhelymunka előzte meg a pénteken aláírt megállapodást, amelyben konkrétan rögzítették, hogy a két fél milyen partnerséget vár, és mit nyújt az együttműködés során.Lukas Juránek, a Continental Powertrain Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint "jól működik a két éve elkezdődött együttműködés", aminek egyik fontos eredménye, hogy a 2019-2020-as tanévtől "Continental-specifikus" oktatási modellre is jelentkezhetnek a hallgatók.