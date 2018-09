Prémium autószalonnal bővít a Wallis

Tovább bővül a Wallis autós üzletága

A Wallis autós üzletága két éve nyitotta meg a régió egyik legnagyobb BMW-márkakereskedését, a társaság folytatja szolgáltatásainak bővítését, amelynek keretében a Wallis ősszel nyitja majd meg új egységét, a Wallis Prémium Használtautó Centert. A Wallis a magyar autópiac dinamikus bővülését kihasználva, az ősztől folyamatosan közel 60 prémium kategóriás használt gépkocsival várja a Wallis Motor Duna új szalonjának ügyfeleit.Az új egységben az ügyfelek jelentős kínálatból válogathatnak majd, a szalonban 24 hónapos jótállással, igazolt járműtörténettel, 6 hónap vagy 10.000 km-ig ingyenes karbantartással szervizelt autókat lehet megvásárolni, mindemellett az új helyszínen a BMW Premium Selection mellett a MINI Használtautó Next program is elérhetővé válik a vásárlók számára.A Wallis már rövid távon, a használtautó forgalom közel 20 százalékos bővülését várja. A használtautó-kereskedelem a Wallis Motor Pest és Wallis Motor Duna autó értékesítési árbevételének megközelítőleg 18 százalékát adja, és az elmúlt években folyamatosan a piaci átlag felett növekedést produkált. Idén tavasszal jelentették be , hogy apporttal történő tőkeemelés útján az Altera tulajdonába kerül a Wallis Csoport gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységét ellátó, közel 70 milliárd forint éves árbevételű négytagú vállalatcsoportja, majd ennek keretében az Alterába beköltözve lép a hazai tőzsdére Wallis négytagú gépjárműkereskedelmi és szolgáltatói tevékenységet ellátó vállalatcsoportja. Az apportálandó négy vállalat közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna és a Wallis Autókölcsönző (a Sixt Rent-a-car nemzetközi hálózatának magyarországi tagja), melyek Magyarországon és a közép és délkelet-európai régióban gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel és flottakezeléssel foglalkoznak. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, és a Sixt rent-a-car. A BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el vezető pozíciót.A négy vállalat 2017-ben 97 százalékkal, 66,3 milliárd forintra növelte összesített árbevételét (magyar számviteli törvény alapján, nem konszolidált adat). A bővülés elsősorban a balkáni piacok megszerzésének volt köszönhető: a csoport árbevételének 49 százaléka származott külföldről, elsősorban az újonnan megszerzett régióból. A növekedés jelentős hatékonyságjavulással is együtt járt, a négy cég összevont adózott eredménye az előző évi több, mint négyszeresére, 1,8 milliárd forintra nőtt.Egy héttel ezelőtt tette közzé első féléves beszámolóját az Altera, amelyből kiderült, hogy a társaságnak bevétele még nem, csak költsége keletkezett, tehát még nem történt meg a Wallis-nak a társaságba való ''beköltözése'', a Wallis autóipari tevékenységeinek apportja még nem történt meg.A tranzakció lezárásával kapcsolatban nemrég megkérdeztük az Altera vezérigazgatóját , aki elmondta, hogy a társaság tervei szerint a tranzakciósorozat 2018. utolsó negyedévében zárulhat le, miután a hosszadalmas apportálási folyamat részeként sor kerül a vállalatok jogi és pénzügyi átvilágítására, értékelésére, majd ezt követően kerül sor az apportálás pontos részleteinek meghatározására, végrehajtására. Az Altera menedzsmentjének várakozásai szerint a 2019-es év már teljes egészében az új struktúrában telhet, így a négy cég idei, 2018-as eredményét már a tőzsdei cég kommunikálhatja.