Próbálták elrejteni, mégis kibukott: fájdalmas áresés jöhet a használtautó-piacon

Sötét felhők a dízelek felett

Visszaeső dízeleladások

Ennek a folyamatnak pedig rengeteg vesztese lesz, ugyanis a dízelmotorral szerelt használt autók árai érdemben csökkenhetnek a jövőben.

A Volkswagen szép csendben már lépett is

Az LBBW szerint a német autótulajdonosok kára elérheti a 20 milliárd eurót és úgy számolnak, hogy az autók ára 15 százalékkal eshet azt követően, hogy az első gépjárműkitiltás életbe lép.

A probléma tehát nem csupán a Volkswagent érinti, más autógyártók, a flottakezelők, a kereskedők és a magánszemélyek esetében is jelentős veszteségeket okozhat az európai dízelundor terjedése.

Sokáig nagyon ígéretesnek tűnt a dízel technológia, amelyet elsősorban az európai autópiacon értékesítettek az autógyártók. A vásárlók körében népszerűek voltak a kedvezőbb fogyasztású járművek, amelyek alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátásuknak köszönhetően komoly fegyvertényt jelentettek abban a küzdelemben, amelyet az iparági szereplők folytattak az EU szigorú előírásainak elérése érdekében. Később viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a dízelautók sokkal több káros-anyagot bocsátanak ki a valóságban, mint amit a gyártók prospektusaikban hivatalosan megadnak.Régóta téma volt, hogy a dízelautók káros-anyag-kibocsátása alaposan meghaladja az előírt határértékeket, de az igazi felháborodás azután tört ki, hogy kiderült, a Volkswagen szoftveres megoldással manipulálta a laboratóriumi teszteket. A gyártó által forgalomba hozott több millió dízelautóban ugyanis olyan megoldás működött, amely átállította a motorvezérlést, ha azt érzékelte, hogy próbapadon mérik az autót, így pedig sokkal kedvezőbb kibocsátási eredmények születtek. Ebből nőtt ki aztán a dízelbotrány, ami az egész autóipart megrengette, és bár az összesített eladásokon a dízelbotrány hatása nem látszódott, az európai autópiacon jelentős átalakulások kezdődtek.Ezt a folyamatot erősítheti most fel jelentősen a lipcsei szövetségi közigazgatási bíróság februári döntése , amelynek értelmében a német városok saját hatáskörükben kitilthatják a legszennyezőbb autókat útjaikról. A helyzetet pedig súlyosbítja, hogy egyre több európai nagyváros dönt úgy bírósági iránymutatás nélkül is, hogy kitiltja a dízeleket a belvárosából. Legutóbb éppen Róma csatlakozott Londonhoz és Párizshoz és hozott olyan döntést, hogy száműzi az emberi egészségre súlyosan káros dízeltechnológiát a közeljövőben.A sorozatos botrányoknak és a kitiltásokkal kapcsolatos bizonytalanságnak természetesen meglett az eredménye, a dízeleladások érdemben zuhantak az utóbbi időben. Németországban például 2016 előtt 45-50 százalék körül állt az eladott dízelek teljes autóértékesítésen belüli részaránya, ez az érték idén januárra viszont már 33 százalékra zsugorodott.A jövő sem biztató, a dízeltechnológia a várakozások szerint tovább veszíthet népszerűségéből több tényező együttes hatása miatt: (1) a dízelautókba vetett bizalom megingása, (2) az életbe lépő kitiltások és (3) az emissziós normáknak történő megfelelés valós körülmények közötti tesztelése teljesen háttérbe szoríthatja a hajtáslánc alkalmazását.Most azonban kaptunk egy kapaszkodót, miután a német Bild kiszúrta, hogy a Volkswagen pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata 100 millió eurós céltartalékot képzett mérlegében, így próbálva bebiztosítani magát a lízingelt Volkswagenek árcsökkenésével kapcsolatos kockázatok ellen. A Volkswagen Financial Services pénzügyi vezérigazgatója 400 és 500 euró közötti értékcsökkenésre számít, amely Frank Fiedler szerint modellenként eltérő lehet. Az érintett dízelautók száma eléri a 237 000-et, amelyek értéke csökkent a dízelbotrány után.Aki lízingelte a dízelautóját, annál a veszteség - első körben - a banknál vagy a kereskedőnél csapódik majd le, azonban a probléma ennél lényegesen szélesebb kört érint. A német Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) számításai szerint a dízelautók belvárosokból közelgő kitiltásának költsége akár a 45 milliárd eurót is elérheti, mivel a dízelautók 75 százalékát érintik, míg a benzines társaik esetében ez az arány csupán 20 százalékos.Ez az 5,9 millió darab Euro5-ös dízel esetében nagyjából 14 milliárd eurót jelentene, míg a 6,5 millió idősebb dízel (Euro 1-4) esetében további 6 milliárd eurót. A veszteségekből mindemellett az autókereskedők is részesednek, a kereskedésekben álló 300 000 darab Euro 5-ös dízel esetében ez további 700 millió eurós veszteséget jelentene.