Rendkívüli intézkedéseket vezet be a budapesti repülőtér

A Budapest Airport azt írta, hogy a Maccabi Európa Játékok, a Formula-1 Magyar Nagydíj és a Sziget fesztivál miatt is erős forgalomra lehet számítani a repülőtéren, az utasszám többször is átlépi majd a napi 50 ezres értéket.A forgalom gyorsítása érdekében üzembe helyeztek egy újabb folyosót az utasbiztonsági átvilágításon és már működik a várakozási időt előrejelző rendszer is. Emellett a repülőtéren lehetőség van a korai poggyászleadásra: már a járat indulása előtt több órával le lehet adni a bőröndöket. A repülőtér üzemeltetője megerősített terminál üzemeltetéssel, biztonsági szolgálattal, parkolófelügyelettel és takarítói szolgálattal készül.A közlemény szerint a Maccabi Európa Játékokra a sportolók és szurkolók már a július 29-i kezdés előtt megérkeznek. Szintén a jövő héten zajlik a Formula-1 Magyar Nagydíj, amely miatt nemcsak a menetrend szerinti, hanem a business jet forgalom is megnő. Augusztus első napjaiban a két rendezvényről hazautazók, valamint a Sziget és az Ozora fesztiválra érkezők miatt kell a megszokottnál nagyobb forgalomra számítani.