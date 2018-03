Rogoff: hamarabb lesz 100 dollár a bitcoin, mint 100 000

Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem közgazdász professzora szerint 10 év múlva a bitcoin töredékét érheti a mai árfolyamának. Az IMF korábbi vezető közgazdásza a CNBC-nek adott keddi nyilatkozatában kiemelte, hogy a bitcoin árfolyama 10 év múlva nagyobb valószínűséggel ér majd 100 dollárt, mint 100 000-et. Rogoff szerint ha a pénzmosás és az adóelkerülés lehetőségével nem számolunk, a bitcoin tranzakciós felhasználási lehetőségei korlátozottak.Míg a bitcoint gyakran azonosítják a jogellenes tranzakciókkal, azonban a kriptodevizák illegális tevékenységhez felhasznált tranzakciós részarányával kapcsolatban megoszlanak a piaci vélekekdések. Stone Anstey, a Blockchain Intelligence Group elnöke és társalapítója szerint 2016-ban a bitcoinban végrehajtott illegális tranzakciók száma 20 százalékra csökkent, és Anstey szerint 2017-ben ez az arány lényegesen kisebb volt.Rogoff szerint bár időbe telik a nemzetközi szabályozási környezet kialakítása és a kormányzati szabályozás maga után vonná a bitcoin árfolyamának csökkenését is, azonban az ismert közgazdász a pénzmosás visszaszorítását csak a közös nemzetközi fellépés útján tartja lehetségesnek. Mindemellett a kriptodevizák szabályozói környezete nagyban függ a különböző országok által követett szabályozástól. A bitcoin Japánban jogszerűen használható fizetőeszköz és a szigetország több hivatalosan elismert kriptodeviza tőzsdével is rendelkezik, azonban a januári, 530 millió dolláros japán bitcoinlopás után a japán hatóságok szorosabb figyelemmel követik az iparágat. Dél-Koreában ugyanakkor csak névre szóló bankszámlákon lehetséges a kritpodeviza kereskedés.Kenneth Rogoff szerint a bitcoinnal kapcsolatos lassú szabályozás egyik oka a kriptodeviza technológia előrejelzésében keresendő, miután a magánszektor és a szabályozó hatóságok is előbb azt szeretnék látni, hogy a technológia pontosan milyen irányban fejlődik tovább.Nem ez az első eset, hogy közgazdász professzor csökkenést vetít előre a kriptodevizák árfolyamában, a bitcoin 2017 decemberi esése előtt Rogoff októberben azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy a digitális deviza árfolyama ''összeomolhat'', miután a nemzeti kormányok megkísérlik szabályozni a kriptodevizákat.A Bitcoin árfolyama a tavalyi évben jelentős emelkedés után, a decemberi 19 379 dolláros záróértékéről egészen 7688 dollárig esett február elején, majd ezután pozitív korrekció következett. Bár a kriptodeviza árfolyama a februári mélypontjáról érdemben elrugaszkodott, azonban az elmúlt hetek emelkedése után a bitcoin árfolyama 11 280 dollár közelében jár kedden délelőtt, amely továbbra is több mint 40 százalékkal alacsonyabb árfolyamot jelent a kriptodeviza tavaly decemberi csúcsával összehasonlítva.