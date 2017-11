Sokkoló megállapítást tett az energiaügynökség - Atomerőművek menthetik meg az emberiséget?

A tiszta energia technológiák költségeinek folyamatos csökkenése: 2016-ban a telepített fotovoltaikus (PV) napelem kapacitások minden egyéb termelési módot meghaladóan bővültek; 2010 óta az új telepítésű PV költségei 70, a szélturbináké 25, az akkumulátoroké pedig 40 százalékkal mérséklődtek.

A villamos energia és a digitális technológiák fontosságának gyors növekedése: 2016-ban a globális villamosenergia-fogyasztási kiadások elérték az olajtermékekre fordított kiadásokat.

A kínai gazdaság, a világ legnagyobb energiafogyasztója energiaintenzitásának gyors csökkenése.

Az Egyesült Államok palagáz és -olaj szektorának dinamikus bővülése.

Átalakuló világról ír World Energy Outlook (WEO) című kiadványában a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). A következő években a globális energiakereslet bővülésének üteme csökken ugyan, de tovább erősödik, 2040-ig a maihoz képest mintegy 30 százalékkal - állítják. Mindezt a világgazdaság évi átlag 3,4 százalékos növekedése, a Föld népességének 7,4 milliárdról több mint 9 milliárdra történő növekedése, valamint a városiasodás erőteljes folytatódása fogja kísérni.A WEO négy nagy trendet határoz meg, amelyek alapvetően átformálják az energiaszektort:

Egyelőre még korai lenne megírni az olaj gyászjelentését, miután a teherautók, repülőgépek, hajók és petrolkémia irányából megnyilvánuló igény tovább nyomja felfelé a keresletet. Az Egyesült Államok vitathatatlanul a legnagyobb olaj- és gáztermelővé válik évtizedekre, ami ugyancsak nagy felfordulást fog előidézni a nemzetközi piac dinamikájában

A kitekintés szerint ugyanis a klímaváltozás elleni összehangolt nemzetközi küzdelem elsődleges eszköze, a Párizsi Klímaegyezmény célja csak akkor teljesíthető, ha a nukleáris energia részaránya a világ áramtermelésében minimum 15 százalék lesz.

Rendkívüli időket élünk a globális energiaszektorban, amelyekre a szintén rendkívüli Fenntartható Fejlődési Forgatókönyv reflektál

A 2040-ig kitekintő prognózis nem bocsátkozik becslésbe azt illetően, hogy a globális olajkereslet mikor érheti el a csúcsát, azonban előrejelzése szerint 2040-ig mind a kínálat, mind a kereslet tovább erősödik majd, az elektromos autók gyors terjedése mellett is. Ahogyan a szervezet ügyvezető igazgatója, Fatih Birol fogalmazott:A megújulók mellett a földgáz súlya is jelentős lesz az új telepítésekben, és a korábbinál jóval kisebb lendülettel, de folytatódik a szénerőművek telepítése is.A Worl Energy Outlook (WEO) egyik legérdekesebb pontja ugyanakkor a nukleáris energiáról szól.A szervezet szerint Kína nukleáris energia termelése fokozatosan emelkedik majd a következő években, 2030-ban pedig átveszi a vezető helyet az Egyesült Államoktól mint a világ első számű termelője. A jelentés általánosságban is alaptrendnek tartja, hogy a nagy, feltörekvő gazdaságok gyorsan igyekeznek központi pozíciókat kiépíteni az energiaátmenet folyamatában. Ez elsősorban a napenergia telepítések terén lesz szembetűnő, míg az Európai Unióban a szél válhat a legfontosabb villamos energia forrássá 2030-at követően.A Nemzetközi Energiaügynökség friss éves jelentésében először ismertet egy úgynevezett Fenntartható Fejlődési Szcenáriót, amely - a prognózis általános jellegével szemben - nem annyira napjaink trendjeiből indul ki, sokkal inkább az ENSZ 2030 Agenda, illetve a nemzetközi közösség energetikával kapcsolatos fenntarthatósági célkitűzéseiből. Ezek alapján a Fenntartható Fejlődési Forgatókönyv meghatározza a célok eléréséhez szükségesnek tartott politikai prioritásokat, egyebek mellett az olyan karbonszegény technológiák és kutatásuk támogatásának fokozását, mint a megújuló vagy a nukleáris energiaforrás.- fogalmazott Fatih Birol.A Nemzetközi Energiaügynökség szerint sikerek és kihívások egyaránt érték a szektort az elmúlt időszakban, ahogyan a vonatkozó energiapolitikai döntések is vegyes képet mutatnak: míg például Kínában és Indiában a nukleáris energia használatának fokozására vonatkozó szándékot fejeztek ki, addig Franciaországban és Dél-Koreában ezzel éppen ellentétes előjellel nyilatkoztak meg a döntéshozók. A jelentés szerint a nukleáris energia szektor ellentmondásos éven van túl, azonban 2016-ban már második éve több mint 10 GW atomerőművi kapacitást hoztak létre világszerte. 2017 elején 60 reaktor építése volt folyamatban, amelyek kombinált kapacitása 65 GW - igaz, tavaly mindössze 3 GW új kapacitás telepítése kezdődött meg.

A konkrét lépések és szándéknyilatkozatok hatásaival is számoló Új Politikák Forgatókönyv szerint ugyan a mainál koncentráltabb elhelyezkedés mellett, de 413 GW-ról 520 GW-ra bővülhet a telepített nukleáris kapacitás 2040-ig. Ennél jóval nagyobb emelkedést tart szükségesnek a Fenntartható Fejlődési Forgatókönyv. A szcenárió alapján a világ teljes villamos energia termelése 24 765 terawattóráról 35 981 TWh-ra nőhet 2040-ig, amelyben az atomerőművek hozzájárulása a jelenlegi 2611 TWh körüli szintről 5345 TWh-ra emelkedik. Ez azt jelentené, hogy az atomerőművek napjaink 10 százalék körüli részaránya a globális áramtermelésben 15 százalékra bővülne. Ugyanezen szcenárió azzal kalkulál, hogy a megújuló energiaforrások súlya 25 százalékról 63 százalékra növekszik a globális termelésben - szemben az alapeseti forgatókönyvvel, amely 2040-re 40 százalékos részarányt valószínűsít a megújulóknak a jelenlegi 10 százalék körüli szintről emelkedve.Ezzel együtt az IEA szerint erősen kétséges, hogy sikerül megelőzni azt, hogy a klímaváltozás hatásai igazán súlyossá váljanak; a kilátás a jelenlegi trendek alapján azzal számol, hogy 2040-ig - ha a korábban jelzettnél lassabban is - tovább emelkedik a szén-dioxid-emisszió.

